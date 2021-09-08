مانشيني: رد فعل اللاعبين كان رائعا.. قدموا مجهود ممتاز

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 23:47

كتب : عمر خالد

روبيرتو مانشيني يحتفل بهدف إيطاليا في النمسا

أثنى روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي على لاعبي المنتخب مويس كين وجياكومو راسبادوري، بعد الأداء الذي قدماه في الفوز على ليتوانيا.

وأنهى منتخب الأزوري سلسلة من أربعة تعادلات متتالية، بالفوز على منتخب ليتوانيا 5-0 على ملعب مابي في ريجيو إميليا.

وقال مانشيتي في تصريحات بعد اللقاء: "على الرغم من خسارة الكثير من اللاعبين خلال اليومين الماضيين، كان رد فعل اللاعبين جيدا، من الواضح أن المنافسين لم يكونوا من أصحاب الجودة العالية، لكن لا يمكنك دائما تسجيل خمسة أو ستة أهداف، لذلك قاموا بعمل جيد".

أخبار متعلقة
تصفيات المونديال – بولندا توقف قطار إنجلترا +90.. انتصار خماسي لـ إيطاليا ورباعي لـ إسبانيا هالاند: لا أسجل الكثير.. يجب أن أمتلك أهدافا أكثر من عدد المباريات برشلونة يعلن إصابة ديست.. وتقرير: احتمالية غيابه عن مباراة بايرن روني: أعتقد أن يونايتد يستطيع المنافسة على لقب الدوري مع رونالدو

وأضاف "راسبادوري وكين صغيران جدا، ولكن أنا على استعداد لمنح الفرصة للجميع، راسبادوري يتمتع بالجودة، ولكنه شاب ويحتاج إلى اكتساب الخبرة".

وتابع "بالطبع كل هذا في أذهانهم وأقدامهم، إذا فعلوا ما يحتاجون إلى القيام به، والعمل الجاد، والبقاء منظمين في الملعب".

وواصل مانشيني "ارتدى جيورجينيو شارة القيادة للمرة الأولى له في تلك المباراة، لكنه كان أيضا أحد اللاعبين الوحيدين الذين لم يرتاحوا حتى الآن".

وعن تحقيق إيطاليا الآن الرقم القياسي العالمي الجديد وهو 37 مباراة دون هزيمة قال مانشيني: "نحن سعداء لذلك".

يذكر أن المنتخب الإيطالي فاز على منتخب ليتوانيا بنتيجة 5 أهداف مقابل لاشيء، حيث سجل لاعبوا المنتخب 4 أهداف في أول نصف ساعه من اللقاء وهو أمر يحدث لأول مرة في التاريخ، وكانت تلك المباراة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

روبرتو مانشيني إيطاليا تصفيات كأس العام
نرشح لكم
أخر الأخبار
ملف - طالع تصريحات عبد الحفيظ كاملة عن ما يميز الأهلي ولقب القرن وتهنئة الزمالك 29 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - منتخب مصر يفتتح مشواره الإفريقي بخسارة مفاجئة من كينيا 47 دقيقة | رياضات أخرى
مانشيني: رد فعل اللاعبين كان رائعا.. قدموا مجهود ممتاز 50 دقيقة | أوروبا
كارتيرون يوضح موقف الزمالك من ضم مهاجم أجنبي 55 دقيقة | الدوري المصري
برشلونة يعلن إصابة ديست.. وتقرير: احتمالية غيابه عن مباراة بايرن ساعة | الدوري الإسباني
عبد الحفيظ يتحدث عن الصفقات ومصير الشناوي ومروان.. وموقفه من العقوبات ساعة | الدوري المصري
تصفيات المونديال – بولندا توقف قطار إنجلترا +90.. انتصار خماسي لـ إيطاليا ورباعي لـ إسبانيا ساعة | أوروبا
الثامن.. الاتحاد السكندري يضم مهاجم بريميرو دي أوجوستو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان 4 عودة النشاط الكروي بمباراة السوبر.. وتحديد مواعيد كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد
قد ينال إعجابك