عبد الحفيظ يتحدث عن الصفقات ومصير الشناوي ومروان.. وموقفه من العقوبات

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 23:08

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ جلسة تصوير فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن الصفقات الجديدة ومصير عدد من اللاعبين.

وقال عبد الحفيظ عن الصفقات الجديدة للأهلي عبر قناة صدى البلد: "طالما هناك متسع من الوقت سيكون من الصعب حسم انتهاء الصفقات من عدمها، وذلك ربما لا قدر الله تحدث إصابة لأي لاعب أو غيره".

وكشف "لم نضم حسام حسن بسبب رغبة الزمالك، هذه ليست سياستنا لن أدفع أموال في لاعب حتى لا يحصل عليه فريق آخر، هذه طريقة غير مربحة خاصة مع ثمن الصفقات في الوقت الحالي".

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وبالحديث عن موقف محمد الشناوي أوضح "مستمر معنا، ما يجب أن يعرفه الناس أن أول اختيارات النادي تكون الحفاظ على النجوم لكن هناك أرقام (تخض) وقتها يجب أن تحدث مرونة مع اللاعب".

وشدد "لم يصلني أي شيء رسمي بخصوص عروض لضم محمد الشناوي وهو قائد الفريق ومستمر بالتأكيد".

أما عن مروان محسن فقال: "تعرض اللاعب لضغوط كبيرة الموسم الماضي لكنه من العناصر الجيدة"".

وكشف "هناك جلسة بيني وبين الجهاز الفني غدا لتحديد مصير عدد من اللاعبين والأمر يعود لهم في النهاية".

وأخيرا بالحديث عن حسين الشحات كشف "حصل على عرض سعودي من فريق الحزم على سبيل الإعارة لكنه ضمن احتياجات الفريق فتم رفضه، هو من أبرز اللاعبين في الفريق".

وبسؤاله عن اللاعبين الراحلين كشف "لا أعتقد أن النادي يندم على رحيل أي لاعب، لكن أعتقد أن اللاعب هو من يندم بعد ذلك"

وقال عبد الحفيظ "شائعة ضرب محمود كهربا لي مضحكة، قلت الآن اللاعب الذي (يتني ويتفرد) في طلباته يرحل".

وكشف "تغريم كهربا 200 ألف جنيه كان بسبب رده بشكل غير لائق على موسيماني".

وأوضح عبد الحفيظ "عندما تحدث مشادة بين لاعبين ويتحدثا معي أنهما سيتصالحان، أنا أثق أن ذلك سيحدث بالفعل لكن أين حق النادي؟ لذلك لابد من توقيع عقوبة احتراما للنادي".

وشدد "علاقتي بجميع اللاعبين جيدة واحترمهم ولكن حق النادي قبلهم"

واختتم تصريحاته "بالطبع عندما أوقع عقوبة على لاعب يغضب مني، في مرة خصمت من صالح جمعة 500 ألف جنيه وفي اليوم التالي كنا نلعب إحدى اللعبات المتواجدة في النادي فناديته ليشاركني لكنه رد (أنت إيه يا أخي) خصمت مني بالأمس وألعب معك اليوم؟".

الأهلي سيد عبد الحفيظ
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