ضياء السيد لـ في الجول: قادرون على عبور المرحلة الصعبة مع منتخب مصر

عبر ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر عن سعادته وشعوره بالفخر لتعيينه في الجهاز الفني الجديد للفراعنة رفقة البرتغالي كارلوس كيروش.

وأعلن اتحاد كرة القدم تعيين البرتغالي كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لحسام البدري. (طالع التفاصيل)

وقال ضياء السيد لـFilGoal.com في أول تصريح له بعد توليه منصبه الجديد مع المنتخب: "أشكر اتحاد الكرة وكافة الجهات التي اتخذت القرار واختارتني للعمل في جهاز المنتخب، أنا ابن المنتخبات الوطنية ومتفائل للغاية بمجموعة العمل التي تم اختيارها".

وأضاف "كيروش مدرب كبير وصاحب اسم لامع في سماء التدريب بالكرة العالمية ويمتلك خبرات ونجاحات تجعله محل ثقة".

وواصل "وأيضا من الرائع العمل مع الثنائي محمد شوقي وعصام الحضري وهما من أبناء المنتخب وكوادر لها تاريخ".

وأكمل "من المؤكد أن منتخب مصر يمر بمرحلة صعبة مواجهتي ليبيا في منتهى القوة والصعوبة ولكننا نمتلك أفضل اللاعبين القادرين على عبور هذه المرحلة بنجاح وسنعمل على التجهيز الأمثل للمباراتين ولكننا نحتاج دعم الجمهور وتأييده ومساندة الفريق".

وشدد "كذلك سيكون هناك تخطيط على المستوى البعيد من أجل تطوير منتخب مصر وصناعة فريق قادر على المنافسة لحصد أمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم".

وأتم تصريحاته "ستكون هناك اجتماعات متواصلة من أجل صياغة نظام وقواعد بالتنسيق مع اتحاد الكرة من أجل المعسكرات والمباريات الودية والمسابقات الإفريقية والمحلية".