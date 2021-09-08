كرة يد - ثاني ألقابه مع برشلونة.. علي زين يتوج بكأس السوبر الكتالوني

توج علي زين المحترف المصري في صفوف برشلونة بثاني ألقابه مع الفريق الكتالوني.

وسجل علي زين هدفين في فوز برشلونة 36-26 على حساب جرانوليريس.

وكان علي زين قد شارك في فوز برشلونة الأسبوع الماضي بلقب كأس السوبر الإسباني.

وانضم علي زين إلى صفوف برشلونة لتدعيم الفريق الكتالوني قبل انطلاق الموسم الجاري.

ويستعد علي زين لافتتاح مشواره في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

ويشارك برشلونة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في مدينة الدمام بالسعودية من 4 إلى 10 أكتوبر.

ويواجه برشلونة الفائز من مواجهة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي والمقرر له يوم الجمعة.