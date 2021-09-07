تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان

قلبت ليبيا مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم، رأسا على عقب، بالفوز على أنجولا على أرضها 1-0.

وسجل عمر خوجة هدفا وحيدا لليبيا قبيل نهاية الشوط الأول، مستغلا لتعاون مع جناحي الفريق حمدو الهوني ومؤيد اللافي، لتحصد ليبيا نقطتها السادسة في صدارة المجموعة السادسة.

وتحتل مصر وصافة المجموعة بـ 4 نقاط، أمام الجابون صاحبة النقطة الوحيدة وأنجولا بلا رصيد.

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي في مباراتين متتاليتين في أكتوبر المقبل.

وفي المجموعة التاسعة، فاجئت غينيا بيساو السودان بانتصار عريض، بنتيجة 4-2، في السودان.

ويقع الفريقان مع مصر في كأس أمم إفريقيا 2021، رفقة نيجيريا كذلك.

وسجل بيكيتي مهاجم الإسماعيلي السابق هدفين في انتصار غينيا بيساو، التي تصدرت المجموعة مؤقتا بـ 4 نقاط أمام المغرب صاحب الـ 3 نقاط بعد تأجيل مباراته ضد غينيا بسبب الاضطرابات السياسية في العاصمة كوناكري.

وتأتي غينيا في المركز الثالث بنقطة، والسودان يتذيل المجموعة بلا رصيد.

وفي مفاجأة أخرى، تعادل منتخب الجزائر مع بوركينا فاسو، 1-1.

وتقدم سفيان فيجولي أولا للخضر في الدقيقة 18، لكن فهود بوركينا فاسو تعادلوا عن طريق أبدول تابسوبا في الدقيقة 64، ليحصد الفريقان نقطتهما الرابعة، بينما تحل النيجر ثالثا في المجموعة الأولى بـ 3 نقاط وتتذيل جيبوتي المجموعة دون رصيد.

ولكن، حافظ منتخب الجزائر على سجله خاليا من الهزائم في 29 مباراة متتالية.