مباشر تصفيات المونديال - أنجولا (0) - (1) ليبيا.. نتيجة مفاجئة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أنجولا وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات المجموعة السادسة التي تضم مصر كذلك.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة مؤقتا بـ 4 نقاط، فيما تملك ليبيا 3 نقاط من مباراة واحدة، وتحل الجابون ثالثة بنقطة وحيدة، أما أنجولا فبلا رصيد في المركز الرابع.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: هدف أول لمنتخب ليبيا عن طريق عمر الخواجة بعد تعاون مع حمدو الهوني ومؤيد اللافي.

انطلاق المباراة