مباشر تصفيات المونديال - أنجولا (0) - (1) ليبيا.. نتيجة مفاجئة
الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 20:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أنجولا وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات المجموعة السادسة التي تضم مصر كذلك.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة مؤقتا بـ 4 نقاط، فيما تملك ليبيا 3 نقاط من مباراة واحدة، وتحل الجابون ثالثة بنقطة وحيدة، أما أنجولا فبلا رصيد في المركز الرابع.
طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45: هدف أول لمنتخب ليبيا عن طريق عمر الخواجة بعد تعاون مع حمدو الهوني ومؤيد اللافي.
انطلاق المباراة
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