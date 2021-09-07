مباشر تصفيات المونديال - أنجولا (0) - (1) ليبيا.. نتيجة مفاجئة

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 20:50

كتب : FilGoal

مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أنجولا وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات المجموعة السادسة التي تضم مصر كذلك.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة مؤقتا بـ 4 نقاط، فيما تملك ليبيا 3 نقاط من مباراة واحدة، وتحل الجابون ثالثة بنقطة وحيدة، أما أنجولا فبلا رصيد في المركز الرابع.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: هدف أول لمنتخب ليبيا عن طريق عمر الخواجة بعد تعاون مع حمدو الهوني ومؤيد اللافي.

انطلاق المباراة

تصفيات المونديال منتخب مصر
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