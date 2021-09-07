مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: جدول المسابقة المعلن محتمل تعديله في تلك الحالة

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 19:10

كتب : أحمد الخولي

اتحاد الكرة المصري

على الرغم من إعلان اتحاد الكرة لجدول مباريات ما تبقى من كأس مصر وموعد الموسم الجديد للدوري فإن تلك المواعيد قد يصيبها التأجيل.

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "حال وصول أي من الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية لنهائي كأس مصر سنعدل المباريات بسبب ارتباط تلك الأندية بخوض دور الـ32 والذي سقام في الفترة من 15 لـ17 أكتوبر".

وتابع "الحال نفسه ينطبق على موعد بداية الدوري الجديد والمقرر له 25 أكتوبر المقبل إذ أن مباريات العودة لدور الـ32 من البطولات الإفريقية ستقام في الفترة من 22 لـ24 من الشهر ذاته".

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ويشارك الأهلي والزمالك في كأس مصر وفي دوري أبطال إفريقيا.

فيما يخوض بيراميدز منافسات كأس مصر ويشارك في الكونفدرالية.

ويقام نهائي كأس مصر يوم 19 أكتوبر، أي بعد الأجندة الدولية التي يواجه فيها منتخب مصر نظيره الليبي مرتين في تصفيات كأس العالم، وبين مباراتي الدور الـ 32 لبطولتي إفريقيا للأندية، حيث يشارك في دوري الأبطال الأهلي والزمالك، والكونفدرالية المصري وبيراميدز.

وتابع المصدر حديثه "الجدول المعلن تم عرضه على الأندية من الأساس ووافقت عليك كما أنه تم طلب إرسال مقترحات من الأندية للتعامل مع جدول المسابقات ولكن لم نتلق أي إجابات وتم تفويضنا فيما يراه من خطوات وإجراءات لتنفيذها".

وأتم المصدر حديثه "مع انتخاب رابطة الأندية لن يكون هناك دورا لاتحاد الكرة في إدارة المسابقات بالشكل القائم الآن ووقتها ستكون الأندية هي المنوطة بإعداد كل شيء".

في الدوري في الكأس في إفريقيا الأهلي الزمالك بيراميدز
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