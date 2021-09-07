مصدر من الأهلي لـ في الجول: نرحب بجدول المسابقات المعلن من اتحاد الكرة

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 18:04

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - أسوان

رحب النادي الأهلي بجدول المسابقات الجديد الذي أعلنه اتحاد الكرة لاستئناف النشاط الكروي في مصر.

وقال مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com: "الجدول المعلن جعل المباريات تقام كل 4 أيام وهي مدة كافية للاستشفاء والجهازية من وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني".

وأضاف "كما أنها لن تعرض اللاعبين للإجهاد والضغط والإصابات مثلما حدث الموسم الماضي".

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وأتم تصريحاته "الأهلي لن يعترض وسيشارك في كل المسابقات بشكل طبيعي مع أن النادي كان يتمنى فقط إلغاء مسابقة كأس مصر من أجل كسب وقت للدوري الجديد حتى يبدأ في موعد متقدم عن 25 أكتوبر ولا نضطر في النهاية لإطالة مدة المسابقة".

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن عودة النشاط الكروي المصري، بمباراة السوبر المحلي للموسم الماضي، بين الأهلي وطلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر الجاري.

وكذلك، أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات كأس مصر للموسم المنصرم، وموعد انطلاق الدوري الجديد. (طالع التفاصيل)

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراتي دور الـ 16 لـ كأس مصر، بين الأهلي وإنبي، وسموحة وبيراميدز، يوم 25 سبتمبر.

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