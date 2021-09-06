أمير توفيق: صفقات الأهلي انتهت والبدري سيخرج معارا.. ونناقش عروض للاعبي الفريق

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، عن إتمام الفريق لتعاقداته هذا الصيف.

مصطفى البدري النادي : الأهلي الأهلي

وقال توفيق عبر قناة الأهلي: "تم الانتهاء من تدعيم الفريق بالصفقات الجديدة والآن التركيز على فترة الإعداد".

ويأتي تصريح توفيق، بعد إعلان الأهلي صفقته الخامسة، بضم مصطفى البدري من الإنتاج الحربي.

وضم الأهلي كل من بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، ولويس ميكيسون من سيمبا التنزاني، وكريم فؤاد من إنبي، وحسام حسن من سموحة، بجانب عودة أحمد عبد القادر من الإعارة في سموحة، وعمار حمدي من الإعارة في الإنتاج الحربي.

وأردف توفيق: "هناك بعض العروض المقدمة للاعبين على سبيل الإعارة سنناقش الأمر مع الجهاز الفني واللاعبين لذلك ربما يخرج بعض اللاعبين على سبيل الإعارة الفترة المقبلة".

وأكمل "الصفقات تتم حسب توجه النادي العام، المدير الفني جزء من ذلك بالتأكيد وبعد ذلك يتم مناقشة الأمر مع لجنة الكرة قبل اتخاذ القرار المناسب."

وشدد "مصطفى البدري قدم الموسمين الماضيين رائعين ونعمل على استثماره بخروجه على سبيل الإعارة للاستفادة المالية وزيادة خبراته في الدوري المصري. تفكيرنا في حصول اللاعب على خبرة أكثر والاحتكاك بمشاركة أكبر مع نادي أخر للتطور فنيا".

وأكد "كل الصفقات كانت صعبة بالتأكيد لكن بيرسي تاو كانت صعبة جدا جدا، المفاوضات مع برايتون وصلت لشهر ونصف تقريبا وكان مطلوب مبلغ كبير جدا في البداية".

وأتم "إقناع اللاعب بترك إنجلترا والقدوم لمصر أصلا اتخذ وقتا لكن في الحقيقة ساعدنا موسيماني بصورة كبيرة جدا في ذلك، وفي النهاية فضل القدوم للأهلي رغم وجود عروض أخرى من بينها من بلجيكا".

وفي وقت سابق، كشف مصدر بالنادي عن قيمة الصفقة لـ FilGoal.com.

وقال المصدر "صفقة مصطفى البدري كلفتنا 7 ملايين جنيه وسيتم الإعلان بشكل رسمي قريبا".

وعن موقف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أوضح "تم التحدث مع المدير الفني وشرح تألق اللاعب هذا الموسم وأنه من أبناء النادي واقتنع بفكرة ضمه للفريق".

وكشف "ينتظر البدري عودة موسيماني من عطلته للاجتماع به ومعرفته مصيره من الموسم الجديد لكن الأقرب إعارته لأحد الأندية وهو ما يرحب به اللاعب".

واختتم تصريحاته "أقرب الأندية لضم البدري على سبيل الإعارة هي سموحة وفاركو ونادي فيوتشر".