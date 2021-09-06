كرة طائرة - منتخب مصر مع المغرب وتنزانيا وكينيا في بطولة إفريقيا
الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 22:50
كتب : FilGoal
أوقعت قرعة بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة رجال منتخب مصر في المجموعة الرابعة للبطولة التي تقام في رواندا.
وتستضيف رواندا بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، في الفترة من 7 إلى 16 سبتمبر الجاري.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب المغرب وتنزانيا وكينيا.
وجاءت المجموعات بالكامل كالآتي:
المجموعة الأولى
رواندا – بوركينا فاسو – بوروندي – أوغندا
المجموعة الثانية
تونس – نيجيريا – إثيوبيا – جنوب السودان
المجموعة الثالثة
الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – مالي – النيجر
المجموعة الرابعة
مصر – المغرب – تنزانيا - كينيا
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