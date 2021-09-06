الأهلي يضم مصطفى البدري 5 سنوات

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 22:32

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

مصطفى البدري

أعلن الأهلي رسميا عن انضمام مصطفى البدري جناح الإنتاج الحربي، لصفوفه.

مصطفى البدري

النادي : فيوتشر

الأهلي

ويعد البدري الصفقة الخامسة للأهلي، بعد انضمام بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، ولويس ميكيسون من سيمبا التنزاني، وكريم فؤاد من إنبي، وحسام حسن من سموحة.

وينضم البدري للأهلي بموجب عقد مدته 5 سنوات.

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وقال أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي: "انضمام مصطفي البدري يأتي وفقًا لرؤية الجهاز الفني ولجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي".

وأضاف عبر الموقع الرسمي: "الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسؤولي الإنتاج الحربي، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وفي وقت سابق، كشف مصدر بالنادي عن قيمة الصفقة لـ FilGoal.com.

وقال المصدر "صفقة مصطفى البدري كلفتنا 7 ملايين جنيه وسيتم الإعلان بشكل رسمي قريبا".

وعن موقف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أوضح "تم التحدث مع المدير الفني وشرح تألق اللاعب هذا الموسم وأنه من أبناء النادي واقتنع بفكرة ضمه للفريق".

وكشف "ينتظر البدري عودة موسيماني من عطلته للاجتماع به ومعرفته مصيره من الموسم الجديد لكن الأقرب إعارته لأحد الأندية وهو ما يرحب به اللاعب".

واختتم تصريحاته "أقرب الأندية لضم البدري على سبيل الإعارة هي سموحة وفاركو ونادي فيوتشر".

مصطفى البدري الأهلي
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