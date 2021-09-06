دي بيك: لن يمكنني إظهار قدراتي دون اللعب.. وأصبحت أكثر خبرة في إنجلترا

شدد فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد أنه أصبح أكثر خبرة بعد مرور عام على تواجده في إنجلترا مشيرا إلى أن المدرب بالتأكيد لديه خطط بالنسبة له مع التمسك باستمراره.

فان دي بيك لم يشارك في أي مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم حتى الآن بعد مرور ثلاث جولات من عمر المسابقة وطلب إيفرتون التعاقد معه معارا في اليوم الأخير لسوق الانتقالات ولكن الشياطين الحمر رفضوا رحيله.

وقال فان دي بيك في تصريحات للصحفيين عن عرض إيفرتون في اليوم الأخير لسوق الانتقالات: "تحدثت مع المدرب والنادي عن ذلك وكانوا واضحين بأنهم يريدون استمراري".

وأضاف "بالتأكيد ما أراه هنا في بداية الموسم أمر صعب لأنني لم ألعب دقيقة واحدة حتى الآن".

وتابع "المدرب كان إيجابيا معي للغاية وقال لي أنه يرى دوني مختلف تماما الآن، أنا في حالة جيدة لذا آمل أن أتمكن من إظهار هذا التحسن للجميع".

وواصل "أنني أقوى قليلا الآن ويمكنه أن يرى أن لدي الآن خبرة لمدة عام في إنجلترا والفارق أصبح كبيرا عما كنت عليه عندما أتيت لهنا".

واستطرد ""نعم. أنا بحاجة إلى الوثوق به. إذا لم يكن بحاجة إلي، أعتقد أنه سيسمح لي بالرحيل لذلك أعتقد أن لديه خطط بالنسبة لي".

وأتم "أنا فقط بحاجة إلى العمل الجاد وآمل أن أتمكن من إظهار ما يمكنني فعله في يوم، لا يمكنك أبدًا أن تعد بوقت اللعب في المباريات. هذه هي كرة القدم، يمكنك التدريب كل يوم بجد، ولكن في النهاية تحتاج إلى وقت للعب لإظهار أفضل ما لديك إذا لعبت مرة واحدة في الشهر على سبيل المثال فلن تتمكن من إظهار أفضل ما لديك ".

وانتقل فان دي بيك لصفوف مانشستر يونايتد قادما من أياكس صيف 2020.

شارك دي بيك مع مانشستر يونايتد في 36 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا وصنع هدفين.