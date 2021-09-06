مصدر في اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول: ماذا يحدث لو تم الاستقرار على تعيين مدير فني مصري للمنتخب

رغم وجود حالة من الاستقرار داخل أروقة اتحاد الكرة على تعيين مدير فني أجنبي، لخلافة حسام البدري في تدريب منتخب مصر، تظل احتمالية تعيين مدير فني محلي مطروحة وإن كان بنسبة أقل.

سأل FilGoal.com مصدر داخل اتحاد الكرة، ماذا لو تم الاستقرار على تعيين مدير فني محلي لمنتخب مصر، ليرد: "في هذه الحالة سيبرز اسمين، هما حسام حسن وإيهاب جلال".

وأردف "هناك أيضا شبه استقرار على أن عصام الحضري سيكون مدربا لحراس المرمى في الجهاز المقبل للمنتخب".

وشدد "ربما يواجه حسام حسن صعوبة في الحصول على وظيفة المدير الفني للمنتخب، في ظل توتر علاقته مع الإدارة الحالية لاتحاد الكرة، لكنه يظل مرشحا في حال اللجوء لمدير فني محلي، رفقة إيهاب جلال".

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حسام حسن

المهاجم التاريخي للكرة المصرية، يبلغ من العمر حاليا 55 عاما، ويدرب فريق الاتحاد السكندري.

ولدى حسام حسن خبرة في تدريب المنتخبات، حيث كان قريبا مع منتخب الأردن للوصول لكأس العالم 2014، لكنه خسر أمام أوروجواي في الملحق بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين.

وأنهى حسام حسن الموسم الماضي في الدوري في المركز السابع بـ 48 نقطة.

إيهاب جلال

المدير الفني الحالي للإسماعيلي يبلغ من العمر 54 عاما، ونجح في انتشال الدراويش من أزمتهم الموسم الحالي بـ 9 انتصارات و3 تعادلات و7 هزائم في الدوري.

وحقق جلال نجاحات واضحة في قيادة مصر للمقاصة والمصري، وإن كان لم يحقق النجاح المعهود في قيادة الزمالك.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، والجهاز الإداري للفراعنة كذلك.

وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق".

وأتم "كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة".

ويضم جهاز البدري، الذي تولى المسؤولية بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2019 على يد جنوب إفريقيا تحت قيادة خافيير أجيري، كل من أحمد أيوب وطارق مصطفى وسيد معوض كمدربين، وأيمن طاهر لتدريب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي مخططا للأحمال، ومحمد بركات مديرا للمنتخب.

وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا من مجموعة ضمت توجو وكينيا وجزر القمر متصدرا للمجموعة بـ 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات.

وفي تصفيات كأس العالم، حصد منتخب مصر 4 نقاط من فوز ضد أنجولا في مصر، وتعادل ضد الجابون خارج الديار.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضد ليبيا في ذات التصفيات في أكتوبر المقبل، قبل خوض الجولتين قبل الأخيرة، والأخيرة، ضد أنجولا خارج الديار والجابون في مصر.

وبعد تلك التصفيات، يخوض منتخب مصر غمار كأس العرب، ثم كأس أمم إفريقيا التي وقع الفراعنة في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.