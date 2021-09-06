تصفيات المونديال – ديانج يشاهد تعادل مالي أمام أوغندا من مقاعد البدلاء

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 17:08

كتب : FilGoal

أوغندا - مالي

تعادل منتخب مالي مع مضيفه الأوغندي دون أهداف في سانت ميري كيتيندي، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.

التعادل رفع رصيد مالي إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما حصدت أوغندا نقطتها الثانية في المركز الثالث.

وتحتل كينيا المركز الثاني بنقطتين، وتأتي رواندا في المركز الرابع بنقطة وحيدة.

وشهدت المباراة إشهار بطاقة حمراء في وجه موروشيد جوكو لاعب أوغندا في الدقيقة 66.

وتواجد أليو ديانج لاعب الأهلي على مقاعد بدلاء مالي دون أن يشارك في اللقاء.

في المقابل، قاد ثنائي من الدوري المصري هجوم أوغندا: إيمانويل أوكوي لاعب الاتحاد، وديريك نسيبامبي لاعب سموحة، كما شارك خالد أوتشو لاعب مصر للمقاصة السابق.

وفي المجموعة الأولى، حققت النيجر فوزا عريضا على مضيفتها جيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

جيبوتي صعقت الضيوف وتقدمت في الدقيقة 32 بواسطة أنس فرح علي.

لكن النيجر ضربت بقوة في الشوط الثاني وسجلت 4 أهداف متتالية بواسطة فيكتورين أديبايور في مناسبتين، وأمادو ونكوي، وأمادو سابو في الدقائق 49، و56، و64، و68.

بينما سجّل حسين سعيد وارساما هدفا شرفيا ثانيا لـ جيبوتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

لتحصد النيجر أول 3 نقاط، ويظل رصيد جيبوتي سلبيا بعد الهزيمة الكارثية بثمانية أهداف دون رد أمام الجزائر قبل أيام.

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