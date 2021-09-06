ليفربول في بيان: نحاول إعادة نابي كيتا من غينيا بطريقة آمنة

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 13:13

كتب : FilGoal

نابي كيتا - غينيا - نيجيريا - ويلفريد نديدي

أصدر نادي ليفربول بيانا حول موقف لاعبه الغيني نابي كيتا الذي يتواجد في بلاده وسط اضطرابات سياسية تسببت في تأجيل مباراة منتخب بلاده ضد المغرب في تصفيات كأس العالم 2022 لأجل غير مسمى.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراة غينيا والمغرب على خلفية الاضطرابات السياسية وأحداث العنف، الدائرة في غينيا حاليا.

وقال متحدث باسم ليفربول في بيان: "نحن على اتصال دائم مع نابي كيتا ونتواصل باستمرار مع إدارة منتخب غينيا".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الإثنين 6 سبتمبر 2021.. مواجهتان ناريتان في تصفيات إفريقيا مدرب المغرب يروي تفاصيل ساعات الرعب التي عاشها في غينيا مصدر من كاف لـ في الجول: نناقش مع فيفا موقف مباراة غينيا والمغرب.. ومستقبل اللعب هناك البدري: كنا نريد الفوز على الجابون.. والتبديلات كانت مخاطرة كبيرة

وأضاف "نحن سعداء بأنه في أمان ورعاية جيدة. من الواضح أن الوضع متقلب هناك".

وأكمل "سنواصل الحوار مع السلطات المعنية حول محاولة إعادة نابي كيتا إلى ليفربول في الوقت المناسب وبطريقة آمنة".

وأفادت تقارير بأن الحدود البرية والجوية في غينيا مغلقة في الوقت الحالي.

بينما ذهبت بعثة المنتخب المغربي وحكام المباراة إلى المطار وسمح لهم بالعودة إلى بلادهم ليل الأحد.

وشارك كيتا لمدة 90 دقيقة وساعد غينيا في تعادلها 1-1 مع غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم الأربعاء الماضي.

الدولي الغيني شارك كأساسي في أول مباراتين لليفربول في الدوري هذا الموسم لكنه كان على مقاعد البدلاء في لقاء تشيلسي الأخير.

وعادت بعثة منتخب المغرب بسلام إلى بلادها بعد تأجيل مباراتهم أمام غينيا في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "تابعنا مع فيفا الوضع في غينيا وبعد قرار تأجيل المباراة بدأنا في التنسيق لإجلاء بعثة المغرب وهو ما حدث".

وتابع "وصلت طائرة منتخب المغرب بسلام في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين".

وكشف مصدر كاف "نناقش مع فيفا خلال الأسبوع الجاري إمكانية إقامة المباراة في التوقف المقبل ومكان إقامتها".

ويبدأ التوقف الدولي القادم في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر "نناقش أيضا مستقبل لعب المباريات في غينيا لأن استمرار الوضع السياسي يعني صعوبة لعب مباريات التصفيات ودوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هناك".

واختتم تصريحاته "سيتم تحديد كافة الأمور خلال الفترة المقبلة قبل التوقف القادم".

ليفربول نابي كيتا
نرشح لكم
بعد ثنائية تاريخية.. مهانجو رجل مباراة مالاوي وزيمبابوي مباشر أمم إفريقيا - غانا (1) (0) الجابون.. بداية الشوط الثاني خبر في الجول - بقيادة البنا.. طاقم تحكيم مصري يدير لقاء تونس وموريتانيا تشكيل أمم إفريقيا - الشقيقان أيو يقودان غانا.. والجابون دون أوباميانج وليمينا
أخر الأخبار
بعد ثنائية تاريخية.. مهانجو رجل مباراة مالاوي وزيمبابوي 4 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بعد تألقه أمام الجونة.. من هو زياد طارق لاعب الأهلي الواعد؟ 19 دقيقة | تقرير في الجول
طولان: كنا نستطيع تسجيل 4 أهداف أمام الزمالك في الشوط الأول 59 دقيقة | مصر
الاتحاد الجابوني يكشف سبب غياب أوباميانج وزميليه عن مواجهة غانا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر أمم إفريقيا - غانا (1) (0) الجابون.. بداية الشوط الثاني ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول - بقيادة البنا.. طاقم تحكيم مصري يدير لقاء تونس وموريتانيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أمم إفريقيا - الشقيقان أيو يقودان غانا.. والجابون دون أوباميانج وليمينا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مران منتخب مصر - 24 لاعبا بقيادة محمد صلاح في غياب فتوح وأكرم توفيق ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش