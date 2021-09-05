الزمالك: ندعم الإعلاميين دعم لا محدود.. وننبه إلى خطورة سياسات الترهيب

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 21:32

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي دعمه اللامحدود للإعلاميين المحترمين أصحاب التوجهات والآراء العادلة والمنصفة.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"نعلن دعمنا اللامحدود للسادة الإعلاميين المحترمين أصحاب التوجهات والآراء العادلة والمنصفة وتفعيل قراراته السابق صدورها في هذا الشأن بتكليف لجنة الرصد بالمنظومة الإعلامية السابق تشكيلها".

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"بالإضافة إلى تقديم تقرير مفصل في هذا الشأن توطئة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وتابع "وينبه الزمالك إلى خطورة سياسات الترهيب ومحاولات لي الحقائق وتحريفها المتعمد تلك التي يتبعها البعض مع من يخالفهم في الرأي".

وأضاف "كما يحذر مجلس إدارة الزمالك من محاولات تكريس مفهوم القطب الأوحد الذي من شأنه بالضرورة إثارة الفتن ونزعات التعصب والقضاء على مفاهيم الروح الرياضية والمنافسة الشريفة".

واستنكر الزمالك "اتخاذ بعض أنصاف القيادات وصغار المسؤولين من افتعال الأزمات واستثارة الجماهير وسيلة لصرف النظر عن الإخفاق الذي يصيبه".

وشدد "يهيب بجميع أطراف المنظومة الرياضية الارتقاء إلى مستوى المسؤولية ونكرر على مسامعهم "لا تثقبوا السفينة فكلنا فيها".

واختتم "ندعوهم إلى فهم مبادرتنا ومسايرتها بما يحقق ويحفظ المصلحة العامة لهذا الوطن.

بيان رسمي الزمالك
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