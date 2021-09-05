تصفيات كأس العالم - ميسي ولاوتارو يقودان هجوم الأرجنتين.. و9 غيابات للـ البرازيل

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 20:34

كتب : FilGoal

الأرجنتين - البرازيل - كوبا أمريكا 2021

أعلن تيتي ولويس سكالوني تشكيل منتخبي البرازيل والأرجنتين لمواجهة كلاسيكو أمريكا الجنوبية.

وتستضيف البرازيل نظيرتها الأرجنتين في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022.

ويغيب عن تشكيل البرازيل كل من أليسون بيكر وإديرسون وفابينيو وفريد وتياجو سيلفا وجابريل خيسوس ورافينيا وريتشارلسون بسبب منع الأندية الإنجليزية سفر لاعبيها لدول المنطقة الحمراء وروبيرتو فيرمينو للإصابة.

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وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: ويفرتون بيريرا

خط الدفاع: دانييلو - ميليتاو - فيريسيمو - ساندرو

خط الوسط: إيفرتون ريبيرو - كاسميرو - جيرسون - لوكاس باكيتا

خط الهجوم: نيمار - جابيجول

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتيل - كريستيانو روميرو - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا

خط الوسط: أنخيل دي ماريا - ليوناردو باريدس - رودريجو دي باول - جيوفاني لو سيلسو

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز

وتتصدر البرازيل التصفيات برصيد 21 نقطة بينما تتواجد الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

البرازيل الأرجنتين تصفيات كأس العالم
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