مباشر تصفيات المونديال - الجابون (1)-(1) مصر.. جوووووووووووووووووول مصطفى والتعادل

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 20:22

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو مصر بهدف أفشة أمام أنجولا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد الجابون في الجولة الثانية من مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــ

أخبار متعلقة
تصفيات المونديال – جوديونسن "الابن" يُكمل عودة مجنونة لـ أيسلندا أمام مقدونيا تصفيات كأس العالم - كين يقترب من التاريخ وثنائية لينجارد.. إنجلترا تضرب أندورا بالأربعة تشكيل مصر - 5 تغييرات من البدري أمام الجابون.. وصلاح يقود الهجوم

ق 88: جووووووول مصطفى محمد والتعادل

ق 82: نزول صلاح محسن بدلا من أيمن أشرف

ق 77: نزول مصطفى محمد وعبد الله السعيد بدلا من أفشة والسولية

ق 75: نزول باهر المحمدي بدلا من أحمد توفيق

ق 72: هدف أول للجابون

ق 70: طرد عمر جابر

ق 69: إصابة أحمد توفيق

ق 54: تسديدة من أفشة تمر جوار المرمى

ق 50: الشناوي ينقذ مصر من هدفا مؤكدا

ق 35: ضغط قوي من أصحاب الأرض

ق 25: الشناوي يتألق أمام أوباميانج والحكم يحتسب تسلل

ق22: هدف ملغي من أوباميانج

ق 15: انطلاقة من أيمن أشرف من ناحية اليسار وعرضية تمر خارج الملعب

ق 8: تهديد أول من مصر بتسديدة من أفشة تمر أعلى العارضة

انطلاق المباراة

منتخب مصر تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصفيات المونديال - إسبانيا تنتفض وتضرب مرمى جورجيا برباعية 3 دقيقة | تصفيات كأس العالم
الرياضية المغربية: طائرة المنتخب تتحرك من غينيا 16 دقيقة | إفريقيا
صلاح أمين يعلن عبر في الجول اعتزاله وانضمامه للجهاز الفني لـ سموحة 25 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف – الموقف الحالي لمفاوضات الزمالك لضم مهند لاشين ساعة | ميركاتو
الزمالك: ندعم الإعلاميين دعم لا محدود.. وننبه إلى خطورة سياسات الترهيب ساعة | الدوري المصري
رئيس الاتحاد الأرجنتيني: لم نخالف القواعد.. وسنعود للأرجنتين ساعة | تصفيات كأس العالم
رابيو ينفي شجار والدته مع عائلة مبابي وبوجبا ساعة | أوروبا
تعيين سعد شلبي مديرا تنفيذيا لـ الأهلي وتكريم الراغب والقيعي ضمن قرارات مجلس الإدارة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 3 وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال 4 ميرور: صلاح يطلب أكثر من ضعف راتبه للتجديد مع ليفربول.. وموقف النادي
قد ينال إعجابك