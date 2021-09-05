مباشر تصفيات المونديال - الجابون (0)-(0) مصر.. شريف يهدد المرمى
الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 20:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد الجابون في الجولة الثانية من مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
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ق 35: ضغط قوي من أصحاب الأرض
ق 25: الشناوي يتألق أمام أوباميانج والحكم يحتسب تسلل
ق22: هدف ملغي من أوباميانج
ق 15: انطلاقة من أيمن أشرف من ناحية اليسار وعرضية تمر خارج الملعب
ق 8: تهديد أول من مصر بتسديدة من أفشة تمر أعلى العارضة
انطلاق المباراة