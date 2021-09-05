مباشر تصفيات المونديال - الجابون (0)-(0) مصر.. أفشة يهدد المرمى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد الجابون في الجولة الثانية من مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــ

ق 54: تسديدة من أفشة تمر جوار المرمى

ق 50: الشناوي ينقذ مصر من هدفا مؤكدا

ق 35: ضغط قوي من أصحاب الأرض

ق 25: الشناوي يتألق أمام أوباميانج والحكم يحتسب تسلل

ق22: هدف ملغي من أوباميانج

ق 15: انطلاقة من أيمن أشرف من ناحية اليسار وعرضية تمر خارج الملعب

ق 8: تهديد أول من مصر بتسديدة من أفشة تمر أعلى العارضة

انطلاق المباراة