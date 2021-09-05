انتهت تصفيات المونديال - الجابون (1)-(1) مصر.. تعادل مهم للفراعنة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد الجابون في الجولة الثانية من مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

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نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب

ق 88: جووووووول مصطفى محمد والتعادل

ق 82: نزول صلاح محسن بدلا من أيمن أشرف

ق 77: نزول مصطفى محمد وعبد الله السعيد بدلا من أفشة والسولية

ق 75: نزول باهر المحمدي بدلا من أحمد توفيق

ق 72: هدف أول للجابون

ق 70: طرد عمر جابر

ق 69: إصابة أحمد توفيق

ق 54: تسديدة من أفشة تمر جوار المرمى

ق 50: الشناوي ينقذ مصر من هدفا مؤكدا

ق 35: ضغط قوي من أصحاب الأرض

ق 25: الشناوي يتألق أمام أوباميانج والحكم يحتسب تسلل

ق22: هدف ملغي من أوباميانج

ق 15: انطلاقة من أيمن أشرف من ناحية اليسار وعرضية تمر خارج الملعب

ق 8: تهديد أول من مصر بتسديدة من أفشة تمر أعلى العارضة

انطلاق المباراة