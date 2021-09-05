أزمة قبل كلاسيكو أمريكا الجنوبية.. الصحة البرازيلية تطالب بترحيل 4 لاعبين من الأرجنتين

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 19:02

كتب : FilGoal

جيوفاني لو سيلسو - إيميليانو مارتينيز

طالبت وكالة المراقبة الصحية الوطنية في البرازيل بتوقيف رباعي المنتخب الأرجنتيني وترحيلهم من البلاد.

بحسب TYC، فإن الرباعي جيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو وإيميليانو بوينديا وإيميليانو مارتينيز دخلوا البرازيل دون الخضوع للحجر الصحي.

وكالة المراقبة الصحية الوطنية أصدرت بيانا حثت فيه السلطات على منع نشاط اللاعبين الأربعة بسبب وجودهم في إنجلترا قبل مدة أقل من 14 يوما.

أخبار متعلقة
بيانيتش وكومان.. أزمة من النظرة الأولى مجلس الأهلي يكرم فريق اليد بعد التتويج بكأس الكؤوس بن ديفيز: تحررت نفسيا برحيلي عن ليفربول.. كنت الخيار الدفاعي السادس

على الرغم من حقيقة أن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية أكد مجددا أن الفقاعة الصحية التي تتعرض لها جميع المنتخبات الوطنية قبل التصفيات تمكن لاعبي كرة القدم من اللعب، أصرت الوكالة مرة أخرى على استبعادهم.

وبحسب الوكالة، فإن الوافدين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وأيرلندا الشمالية والهند يجب ان يتواجدوا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما وبالتالي فهؤلاء اللاعبين خرقوا القواعد ويجب ترحيلهم.

الشرطة الفيدرالية التي بدأت في الظهور في الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الأرجنتيني ,في الوقت نفسه قرروا تقديم المشورة لتحديد الحجر الصحي الفوري للاعبين الذين لا يمكنهم المشاركة في أي نشاط ويجب منعهم من البقاء في الأراضي البرازيلية.

عندما وصلت الشرطة الفيدرالية إلى فندق المنتخب الأرجنتيني لم يكن لدى الفريق بقيادة ليونيل سكالوني أي معلومات بخصوص استحالة وجود هؤلاء اللاعبين الأربعة في البرازيل.

البرازيل تواجه الأرجنتين اليوم في الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.

وتتصدر البرازيل التصفيات برصيد 21 نقطة بينما تتواجد الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

البرازيل الأرجنتين تصفيات كأس العالم فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصفيات المونديال – جوديونسن "الابن" يُكمل عودة مجنونة لـ أيسلندا أمام مقدونيا 4 دقيقة | تصفيات كأس العالم
موندو ديبورتيفو: نيمار كلف باريس 500 مليون يورو 7 دقيقة | الدوري الفرنسي
الأهلي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام وآخر للمجلس الأعلى لـ الإعلام ضد أحد الإعلاميين 12 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - كين يقترب من التاريخ وثنائية لينجارد.. إنجلترا تضرب أندورا بالأربعة 20 دقيقة | تصفيات كأس العالم
الإنتاج الحربي لـ في الجول: مصطفى البدري في الأهلي لـ 5 سنوات 23 دقيقة | ميركاتو
طارق حامد والسعيد على دكة بدلاء مصر.. وغياب الشحات 34 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل مصر - 5 تغييرات من البدري أمام الجابون.. وصلاح يقود الهجوم 41 دقيقة | منتخب مصر
كاف يقرر تأجيل مباراة غينيا والمغرب لأجل غير مسمى 54 دقيقة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 3 وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال 4 مجاهد يقارن بين واقعتي شيكابالا وكهربا.. ويكشف كواليس ما دار بينه وبين قائد الزمالك
قد ينال إعجابك