أزمة قبل كلاسيكو أمريكا الجنوبية.. الصحة البرازيلية تطالب بترحيل 4 لاعبين من الأرجنتين

طالبت وكالة المراقبة الصحية الوطنية في البرازيل بتوقيف رباعي المنتخب الأرجنتيني وترحيلهم من البلاد.

بحسب TYC، فإن الرباعي جيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو وإيميليانو بوينديا وإيميليانو مارتينيز دخلوا البرازيل دون الخضوع للحجر الصحي.

وكالة المراقبة الصحية الوطنية أصدرت بيانا حثت فيه السلطات على منع نشاط اللاعبين الأربعة بسبب وجودهم في إنجلترا قبل مدة أقل من 14 يوما.

على الرغم من حقيقة أن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية أكد مجددا أن الفقاعة الصحية التي تتعرض لها جميع المنتخبات الوطنية قبل التصفيات تمكن لاعبي كرة القدم من اللعب، أصرت الوكالة مرة أخرى على استبعادهم.

وبحسب الوكالة، فإن الوافدين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وأيرلندا الشمالية والهند يجب ان يتواجدوا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما وبالتالي فهؤلاء اللاعبين خرقوا القواعد ويجب ترحيلهم.

الشرطة الفيدرالية التي بدأت في الظهور في الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الأرجنتيني ,في الوقت نفسه قرروا تقديم المشورة لتحديد الحجر الصحي الفوري للاعبين الذين لا يمكنهم المشاركة في أي نشاط ويجب منعهم من البقاء في الأراضي البرازيلية.

عندما وصلت الشرطة الفيدرالية إلى فندق المنتخب الأرجنتيني لم يكن لدى الفريق بقيادة ليونيل سكالوني أي معلومات بخصوص استحالة وجود هؤلاء اللاعبين الأربعة في البرازيل.

البرازيل تواجه الأرجنتين اليوم في الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.

وتتصدر البرازيل التصفيات برصيد 21 نقطة بينما تتواجد الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.