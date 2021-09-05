وكيله: الشناوي مستمر في الأهلي ولا حديث عن احترافه

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 00:21

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي - سيراميكا كليوباترا

شدد حازم الحديدي وكيل محمد الشناوي قائد الأهلي، أنه مستمر في القلعة الحمراء بالموسم المقبل.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وصرّح الحديدي عبر أون تايم سبورتس: "الشناوي مستمر مع الأهلي الموسم المقبل".

وأردف: "لا يوجد حديث عن احترافه، تركيزه بالكامل منصب على المباريات الحالية".

وأشار: "الشناوي يرغب في مساعدة مصر على الوصول لكأس العالم ومركز في مباراة الجابون".

الشناوي (32 عاما) بدأ مسيرته في الأهلي قبل أن يلعب لـ طلائع الجيش، وحرس الحدود، وبتروجت.

وعاد الشناوي إلى الأهلي في صيف 2016، قبل أن يصير الحارس الأساسي بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا 2017.

ويعد الشناوي أول قائد في تاريخ الأهلي يرفع كأس دوري أبطال إفريقيا موسمين متتاليين.

ويتواجد الشناوي في معسكر منتخب مصر لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم، وحافظ على نظافة شباكه في الفوز على أنجولا قبل أيام.

محمد الشناوي الأهلي
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