كارتيرون ينفي عبر في الجول امتلاكه للصفحة المنسوبة له على فيسبوك

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 11:53

كتب : محمد عبد العظيم

كارتيرون ينضم لقائمة المدربين المتوجين بالدوري مع الزمالك

نفى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك امتلاكه أي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال كارتيرون لـ FilGoal.com:"لا أمتلك صفحة شخصية على فيسبوك، وأتمنى من الجميع التوقف عن متابعة هذه الصفحات التي تحمل اسمي وتنشر بعض المنشورات التي لا تمثلني".

وشدد "أردت فقط التوضيح أنه ليس لدي علاقة بهذه الصفحات مطلقا".

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وقاد كارتيرون الزمالك للفوز بلقب الدوري، وهي البطولة الثالثة للفرنسي رفقة الأبيض.

فسبق له التتويج بالسوبر المحلي والسوبر الإفريقي في 2019.

الزمالك باتريس كارتيرون
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