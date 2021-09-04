صلاح يصل الجابون للانضمام لمنتخب مصر

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 11:44

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر - محمد صلاح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت وصول محمد صلاح نجم ليفربول إلى الجابون تمهيدا للانضمام للمنتخب الوطني.

ويحل منتخب مصر ضيفا على الجابون يوم الأحد في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وهو لقاء يشارك فيه صلاح بعدما غاب عن الجولة الأولى ضد أنجولا يوم الأربعاء في لقاء حسمه الفراعنة بهدف محمد مجدي "أفشة" من ركلة جزاء.

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وغاب صلاح عن لقاء أنجولا حتى لا يُجبر على دخول حجر صحي عند عودته لإنجلترا، نظرا لأن الأخيرة تفرض على القادمين من مصر دخول حجر صحي مدته 10 أيام.

وهو قرار اتخذته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى لا تتأثر الأندية بغياب لاعبيها عند استئناف البطولة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

وشارك صلاح في 68 مباراة مع الفراعنة وسجل 43 هدفا.

ويحتل منتخب مصر وصافة ترتيب المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن ليبيا المتصدرة.

وفازت ليبيا على الجابون بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى وتحل ضيفة على أنجولا يوم الثلاثاء.

منتخب مصر محمد صلاح
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