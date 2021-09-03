مصر تودع كأس العرب للسيدات بالخسارة أمام الأردن
الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 22:08
كتب : FilGoal
ودّع منتخب مصر منافسات كأس العرب للسيدات، بهزيمته أمام الأردن بنتيجة 2-5 في الدور نصف النهائي على استاد المقاولون العرب.
وسجل هدفي مصر: سارة حسنين، وسلوى المتولي. فيما سجل أهداف الأردن: ميساء جيارة (مرتين)، وشاهيناز جبرين، وروزيهان فريج (مرتين).
منتخب مصر للسيدات يسجل الهدف الأول في مرمى منتخب الأردن 💥⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/mfMTbufta7— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 3, 2021
منتخب مصر للسيدات يسجل الهدف الثاني في مرمى منتخب الأردن ⚽💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/z4OlJsMTLs— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 3, 2021
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدُم أردني بثلاثية مقابل هدف، قبل أن تستمر الأسبقية الشامية في الحصة الثانية.
📸 فرحة لاعبات #منتخب_الاردن بالتأهل إلى المباراة النهائية .. pic.twitter.com/hkU10q4CqT— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) September 3, 2021
ويلتقي سيدات الأردن أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين تونس والجزائر الذي يقام في نفس الملعب.
وكان المنتخب المصري قد فاز في دور المجموعات على السودان 10-0، ثم على لبنان 4-0، قبل أن يتعادل 2-2 مع تونس.