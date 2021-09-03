مصر تودع كأس العرب للسيدات بالخسارة أمام الأردن

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 22:08

كتب : FilGoal

مصر - الأردن - كأس العرب للسيدات

ودّع منتخب مصر منافسات كأس العرب للسيدات، بهزيمته أمام الأردن بنتيجة 2-5 في الدور نصف النهائي على استاد المقاولون العرب.

وسجل هدفي مصر: سارة حسنين، وسلوى المتولي. فيما سجل أهداف الأردن: ميساء جيارة (مرتين)، وشاهيناز جبرين، وروزيهان فريج (مرتين).

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدُم أردني بثلاثية مقابل هدف، قبل أن تستمر الأسبقية الشامية في الحصة الثانية.

ويلتقي سيدات الأردن أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين تونس والجزائر الذي يقام في نفس الملعب.

وكان المنتخب المصري قد فاز في دور المجموعات على السودان 10-0، ثم على لبنان 4-0، قبل أن يتعادل 2-2 مع تونس.

كأس العرب للسيدات
نرشح لكم
أخر الأخبار
رونالدو يصل إلى مدينة مانشستر 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعيدا عن كرة القدم.. تغريم بيرنارديسكي 40 ألف يورو 32 دقيقة | أوروبا
مصر تودع كأس العرب للسيدات بالخسارة أمام الأردن 36 دقيقة | مصر
مصدر من المصري لـ في الجول: من الصعب استمرار علي ماهر وسنعلن رسميا في أقرب وقت 38 دقيقة | الدوري المصري
حجازي لاعب الشهر في الدوري السعودي 49 دقيقة | المحترفون
حوار - ميكيسون: جاهز للتحدي وأحلم بالمشاركة في مونديال الأندية 59 دقيقة | الدوري المصري
3 سبتمبر 1989 - البرازيل × تشيلي.. مصور يكشف خدعة روخاس في مباراة سقوط الطائرة ساعة | تقرير في الجول
بدر حامد وطارق يحيى وجمال عبد الحميد والمأمور.. تعرف على مناصب قطاع ناشئي الزمالك ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 3 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 4 هداف الدوري.. محمد شريف يكتب تاريخا لم يتحقق منذ 46 عاما
قد ينال إعجابك