مصر تودع كأس العرب للسيدات بالخسارة أمام الأردن

ودّع منتخب مصر منافسات كأس العرب للسيدات، بهزيمته أمام الأردن بنتيجة 2-5 في الدور نصف النهائي على استاد المقاولون العرب.

وسجل هدفي مصر: سارة حسنين، وسلوى المتولي. فيما سجل أهداف الأردن: ميساء جيارة (مرتين)، وشاهيناز جبرين، وروزيهان فريج (مرتين).

منتخب مصر للسيدات يسجل الهدف الأول في مرمى منتخب الأردن 💥⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/mfMTbufta7 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 3, 2021

منتخب مصر للسيدات يسجل الهدف الثاني في مرمى منتخب الأردن ⚽💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/z4OlJsMTLs — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 3, 2021

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدُم أردني بثلاثية مقابل هدف، قبل أن تستمر الأسبقية الشامية في الحصة الثانية.

ويلتقي سيدات الأردن أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين تونس والجزائر الذي يقام في نفس الملعب.

وكان المنتخب المصري قد فاز في دور المجموعات على السودان 10-0، ثم على لبنان 4-0، قبل أن يتعادل 2-2 مع تونس.