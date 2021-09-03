مصدر من المصري لـ في الجول: من الصعب استمرار علي ماهر وسنعلن رسميا في أقرب وقت

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 22:06

كتب : أيمن عيد

المصري - الأهلي

أصبح علي ماهر قريبا من الخروج من أسوار نادي المصري البورسعيدي.

وكان النادي قد أوضح عبر FilGoal.com عقد جلسة مع المدير الفني لمناقشة كيفية تعديل وضع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر من النادي البورسعيدي لـ FilGoal.com: "لم نتسلم استقالة علي ماهر لكن هناك قرار واحد وهو صعوبة استمراره مديرا فنيا للفريق".

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وأضاف "نسوي الأمور ماليا مع ممثل المدير الفني وسنعلن رسميا في أقرب وقت"

وأتم "دخلنا في مفاوضات لاختيار جهاز فني جديد".

وحسبما علم FilGoal.com فإن مقترح فسخ التعاقد مع علي ماهر بات مطروحا، رغم تجديد العقد بين الطرفين قبل أسابيع قليلة.

إدارة المصري مستاءة من طريقة تعامل علي ماهر مع اللاعبين، وآخرها كانت طريقة معماله لـ أوستين أموتو المهاجم النيجيري في جلسة أقيمت لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ولكنها فشلت. (طالع كواليس الجلسة)

وفي حالة الاستقرار على رحيل علي ماهر عن الفريق، فإن المصري يضع في دائرة ترشيحاته عددا من المدربين، من بينهم أحمد كشري مدرب الإنتاج الحربي، وسيباستيان ديسابر المدير الفني السابق لـ بيراميدز والإسماعيلي، بجانب بعض الأسماء الأخرى.

ومن جهة أخرى، يملك علي ماهر أيضا بعض العروض من أندية الدوري الممتاز.

علي ماهر تولى تدريب النادي المصري في شهر سبتمبر من عام 2020، ليكمل حاليا سنة على رأس الجهاز الفني للنادي الساحلي.

وخلال تلك الفترة، نجح علي ماهر في إعادة المصري للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية بالموسم المقبل مجددا.

المصري البورسعيدي في الدوري علي ماهر
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