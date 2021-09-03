مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سنطلب ضم بنشرقي إذا فشل تجديده مع الزمالك

ينوي نادي بيراميدز التقدم بعرض لضم أشرف بنشرقي النجم المغربي لنادي الزمالك في حالة واحدة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولو بيراميدز ينتظرون نتيجة المفاوضات بين الزمالك واللاعب على تجديد عقده، لإمكانية تقديم طلب لضمه.

وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com: "سنتقدم بطلب لمحاولة ضم أشرف بنشرقي من الزمالك في حالة أعلنوا فشل مفاوضات تجديده مع الفريق هذا الصيف".

المصدر أتم "رفضنا المزايدة مع فرجاني ساسي والتعاقد معه بسبب علاقتنا بالزمالك، لكننا سننتظر ما ستسفر عنه مفاوضات بنشرقي والزمالك من أجل الدخول مباشرة في الصفقة والتعاقد مع اللاعب باعتباره لاعب مهم جدا إذا نجحنا في التعاقد معه".

تعاقد أشرف بنشرقي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في حين يحاول الزمالك تجديد عقد اللاعب بالوقت الحالي.

وكشف حسين لبيب رئيس الزمالك في وقت سابق بأن اتفاقه مع بنشرقي يسير بشكل جيد، ويتبقى نقطة خلافية واحدة بينهما.

بنشرقي انضم لنادي الزمالك قبل موسمين قادما من فريق الهلال السعودي.

صاحب الـ26 عاما كان هداف الزمالك بالموسم المنقضي، إذ سجل 16 هدفا مع الفريق في 36 مباراة خاضهم بمختلف البطولات، وصنع 9 آخرين.

وتوج بنشرقي مع الزمالك بألقاب الدوري المصري، وكأس السوبر المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي.

بنشرقي يملك أيضا 12 مباراة دولية مع المغرب، سجل فيهم هدفا واحدا.