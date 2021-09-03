مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سنطلب ضم بنشرقي إذا فشل تجديده مع الزمالك

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 18:32

كتب : حامد وجدي

سيراميكا كليوباترا - الزمالك

ينوي نادي بيراميدز التقدم بعرض لضم أشرف بنشرقي النجم المغربي لنادي الزمالك في حالة واحدة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولو بيراميدز ينتظرون نتيجة المفاوضات بين الزمالك واللاعب على تجديد عقده، لإمكانية تقديم طلب لضمه.

وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com: "سنتقدم بطلب لمحاولة ضم أشرف بنشرقي من الزمالك في حالة أعلنوا فشل مفاوضات تجديده مع الفريق هذا الصيف".

أخبار متعلقة
بيراميدز ينفي تفاوض الزمالك لضم عبد الله السعيد مصيلحي لـ في الجول: سيسيه رفض الاتحاد بعدما اتفقنا على ضمه من الزمالك محمود علاء: مسؤولية هدف أفشة؟ أكذوبة وصدقوها.. وكلما فاز الزمالك يتم حل المجلس لبيب: نفاوض بيراميدز لضم السعيد.. وقراري من انتخابات الزمالك ولماذا يُلغي الكأس؟

المصدر أتم "رفضنا المزايدة مع فرجاني ساسي والتعاقد معه بسبب علاقتنا بالزمالك، لكننا سننتظر ما ستسفر عنه مفاوضات بنشرقي والزمالك من أجل الدخول مباشرة في الصفقة والتعاقد مع اللاعب باعتباره لاعب مهم جدا إذا نجحنا في التعاقد معه".

تعاقد أشرف بنشرقي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في حين يحاول الزمالك تجديد عقد اللاعب بالوقت الحالي.

وكشف حسين لبيب رئيس الزمالك في وقت سابق بأن اتفاقه مع بنشرقي يسير بشكل جيد، ويتبقى نقطة خلافية واحدة بينهما.

بنشرقي انضم لنادي الزمالك قبل موسمين قادما من فريق الهلال السعودي.

صاحب الـ26 عاما كان هداف الزمالك بالموسم المنقضي، إذ سجل 16 هدفا مع الفريق في 36 مباراة خاضهم بمختلف البطولات، وصنع 9 آخرين.

وتوج بنشرقي مع الزمالك بألقاب الدوري المصري، وكأس السوبر المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي.

بنشرقي يملك أيضا 12 مباراة دولية مع المغرب، سجل فيهم هدفا واحدا.

في الدوري الزمالك أشرف بنشرقي بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سنطلب ضم بنشرقي إذا فشل تجديده مع الزمالك 23 دقيقة | ميركاتو
حبيب نورمحمدوف: رونالدو أخبرني بانتقاله إلى يونايتد منذ شهر كامل 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رغم أسوأ بداية منذ 67 عاما.. فينجر: أرسنال في حالة جيدة 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تحقيق في الجول - إلغاء لائحة استقالة المدربين بين قرار صائب وخاطئ "ولم يُطبق من الأساس" 39 دقيقة | تقرير في الجول
سبورت: مجموعة من لاعبي برشلونة شعروا بالسعادة لرحيل جريزمان 43 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: وصول مفاوضات ديبالا مع يوفنتوس إلى طريق مسدود 58 دقيقة | أوروبا
نهاية الرحلة.. ماندزوكيتش يعتزل كرة القدم ساعة | أوروبا
المحطة المصرية الثالثة.. الجونة يضم شيميليس بيكلي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 3 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 4 هداف الدوري.. محمد شريف يكتب تاريخا لم يتحقق منذ 46 عاما
قد ينال إعجابك