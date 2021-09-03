محمود علاء: مسؤولية هدف أفشة؟ أكذوبة وصدقوها.. وكلما فاز الزمالك يتم حل المجلس

دافع محمود علاء لاعب الزمالك عن نفسه أمام تحميله مسؤولية هدف محمد مجدي أفشة في نهائي القرن.

محمود علاء النادي : الاتحاد السكندري الزمالك

وقال علاء عبر إم بي سي مصر: "مسؤولية الهدف؟ هذه أكذوبة وصدقوها".

وتابع: "قبل المباراة كنت مصابا منذ لقاء الرجاء والطبيب أخبرني أنني لا أستطيع المشاركة".

وواصل: "لكن تبدل الوضع واضطررت للعب عندما أصيب الونش بفيروس كورونا قبل النهائي بيوم".

وأشار: "لا يمكن أن أستمع لناس بهذه العقلية، لن يأثروا على شخص مثلي، أمامي 5 أهداف وأصير الهداف التاريخي للمدافعين في الدوري المصري".

وتحوّل علاء للحديث عن رحيل جايمي باتشيكو وعودة باتريس كارتيرون الذي عمل معه سابقا في وادي دجلة قبل الزمالك.

وقال علاء: "قيل إنني السبب في رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون، لكني لاعب كرة قدم، لست جالسا في مكتب بالزمالك".

وأشار علاء: "من الممكن أن أقول الآن عن 5 مشاكل سيبدأ الناس في التطرق إليها يوم عودتنا للتدريب".

وتابع: "أنا شخصيا تعرضت للأذى بسبب مشاكل لم أفعلها، مثلما حدث يوم مباراة الترجي في تونس، قيل إنني افتعلت مشكلة مع كارتيرون، والناس رسمت خيالات أنني رفضت الإحماء، لكن ذلك لم يحدث".

وأتم علاء: "بعد كل بطولة يفوز بها الزمالك يتم حل مجلس الإدارة أو تحدث مشكلة، أما عندما لا يفوز الزمالك فتكون الدنيا كويسة".

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الكابتن محمود علاء لـ #يحدث_في_مصر: غير مسؤول عن (القاضية) في نهائي إفريقيا وأنا كنت مصاب#MBCMASR

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علاء (30 عاما) يلعب في الزمالك منذ 2017 قادما من وادي دجلة.

وخاض علاء 149 مباراة مع الزمالك، سجل فيها 38 هدفا، وساهم في تتويجه بالدوري المصري مؤخرا.