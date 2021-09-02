اتحاد الكرة: إنفانتيو يهنئ الزمالك بلقب الدوري الذي تحقق "نتيجة جهود كبيرة"

نقل الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" لـ الزمالك عقب التتويج بلقب الدوري المصري.

وقال اتحاد الكرة في بيانه أن إنفانتينو وصف فوز الزمالك بالدوري جاء "نتيجة جهودة كبيرة وطالبا من رئيس الاتحاد المصري نقل التهنئة إلى جميع من شاركوا في تحقيق البطولة".

وجاء بيان اتحاد الكرة:

أرسل جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA رسالة إلى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يهنئ فيها نادي الزمالك بمناسبة تتويجه بطلا للدوري المصري هذا الموسم الذي وصفه بأنه جاء نتيجة جهود كبيرة، طالبًا من رئيس الاتحاد المصري نقل تهنئته إلى جميع من شاركوا في تحقيق البطولة.

كما أضاف أنفانتينو في رسالته أنه ينتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى أحمد مجاهد وفريق عمله على المساهمة في تطوير كرة القدم المصرية وعلى جميع المستويات الإقليمية والدولية.