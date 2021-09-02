الزمالك يعلن 19 نوفمبر موعدا لانتخاب مجلس إدارة جديد

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 21:46

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك عن مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بموعد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأوضح حسين السمري عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك ومديره التنفيذي عبر الموقع الرسمي للنادي، أن الجمعية العمومية ستعقد يوم الجمعة 19 نوفمبر المقبل.

وأشار السمري أن الدعوة للجمعية العمومية ستتم يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 في الجرائد الرسمية والموقع الالكتروني.

وأشار السمري أن جدول الأعمال يتضمن النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية، وبرامج النشاط الرياضي، وخطة العمل، واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

وكشف السمري عن أن جدول الأعمال يتضمن انتخاب مجلس إدارة طبقا للائحة الاسترشادية التي يسير عليها النادي حاليا، مع تقييم مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

ويشرف حاليا على إدارة الزمالك لجنة مؤقتة برئاسة حسين لبيب.

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