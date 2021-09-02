مباشر نهائي كأس الكؤوس - الأهلي (3) (3) وداد السمارة المغربي

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 17:19

كتب : FilGoal

فوز الأهلي بكأس مصر لكرة اليد

يلتقي الأهلي مع وداد السمارة المغربي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

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ويمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة

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ق.7:00 الأهلي (3) (3) وداد السمارة

ق.6:04 الأهلي (2) (3) وداد السمارة

ق.5:00 الأهلي (2) (2) وداد السمارة

ق.4:30 الأهلي (1) (2) وداد السمارة

ق.3:20 الأهلي (1) (1) وداد السمارة

ق.1:15 الأهلي (1) (0) وداد السمارة

بداية المباراة

بداية المباراة في السادسة مساءً

كرة يد الأهلي
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