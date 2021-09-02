مباشر نهائي كأس الكؤوس - الأهلي (3) (3) وداد السمارة المغربي
الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 17:19
كتب : FilGoal
يلتقي الأهلي مع وداد السمارة المغربي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.
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ويمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة
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ق.7:00 الأهلي (3) (3) وداد السمارة
ق.6:04 الأهلي (2) (3) وداد السمارة
ق.5:00 الأهلي (2) (2) وداد السمارة
ق.4:30 الأهلي (1) (2) وداد السمارة
ق.3:20 الأهلي (1) (1) وداد السمارة
ق.1:15 الأهلي (1) (0) وداد السمارة
بداية المباراة
بداية المباراة في السادسة مساءً