مصدر من المنتخب لـ في الجول: صلاح والنني يتواجدان أمام الجابون

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 15:31

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر - محمد صلاح

سيتواجد محمد صلاح، ومحمد النني نجما منتخب مصر رفقة الفريق أمام الجابون.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثنائي سيسافر إلى الجابون مباشرة من إنجلترا، للحاق بمنتخب مصر هناك.

وقال مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مع فريقي ليفربول وأرسنال على سفر محمد صلاح، ومحمد النني إلى الجابون على متن طائرة خاصة، وسيتواجدان مع منتخب مصر في اللقاء المقبل".

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وأضاف "يتم حاليا إنهاء الإجراءات التنظيمية لسفرهما من وإلى الجابون مباشرة على متن الطائرة الخاصة".

المصدر أتبع "كنا قد أتممنا تأشيرات سفرهما بالفعل مع باقي تأشيرات لاعبي المنتخب".

واستمر "بعثة المنتخب ستسافر إلى الجابون على متن طائرة خاصة يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصرا، برئاسة أحمد مجاهد، فيما سيصل صلاح والنني إلى الجابون مساء الجمعة أو صباح السبت على الأكثر".

وأتم "منتخب مصر سيخوض تدريات واحدا يوم السبت قبل المباراة، وسيتواجد فيه صلاح والنني، ثم سيشاركان في المباراة، ويعودان إلى إنجلترا مباشرة".

ويلتقي منتخب مصر مع الجابون مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

كان منتخب مصر قد بدأ التصفيات بفوز على أنجولا بهدف مقابل لا شيء أمس الأربعاء.

ورفضت رابطة أندية الدوري الإنجليزي سفر لاعبيها إلى منتخبات بلادهم المدرجة في قائمة الدول الحمراء، الخاصة بتصنيف وزارة الصحة البريطانية لانتشار وباء كورونا، بالتالي، تعذر سفر صلاح والنني إلى مصر للمشاركة في مباراة أنجولا السابقة.

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