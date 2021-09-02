أحمد سامي: أسعار اللاعبين مبالغ فيها.. حسام البدري معذور لكن لم أفهم تواجد أفشة والسعيد سويا

أعرب أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن قلقه من الموسم المقبل بسبب أسعار اللاعبين المبالغ فيها على حد وصفه.

والتمس سامي العذر لحسام البدري بعد أداء المنتخب في مباراة أنجولا معللا أن 4 أيام غير كافية لصنع التوليفة المناسبة.

وقال سامي عبر إذاعة أون سبورت: "الموسم المقبل صعب جدا لأن الأسعار عالية والأندية تساعدهم على طلب ما يريدونه وهذا سيؤدي إلى صدمة في سوق الكرة المصرية".

وتابع "هناك لاعبون لا تساوي هذه الأرقام من الممكن أن تساوي هذه المبالغ بعد 4 مواسم".

وشدد "أرقام فلكية عندما يعرض على لاعب صاعد 5 أو 6 ملايين جنيه مما يفسد اللاعب ويقتل طموحه".

وعن الموسم المقبل كشف "رحل عنا أحمد عبد القادر ومصطفى فتحي والموسم الماضي أبو الفتوح وناصر ماهر وصلاح محسن، أحب اللاعب المهاري سواء كان صغيرا أو كبيرا لدي مواصفات إذا توافرت سيكون أمرا جيدا".

وبالحديث عن أداء المنتخب أوضح "حسام البدري معذور لن يكون قادرا على صنع التوليفة المناسبة في 4 أيام فقط ولا يتوافر لديه الحل البديل، اللاعب المهاري غير متوافر في المنتخب".

وتابع "من الممكن أن ينفذ حسين الشحات ذلك ولكن ليس بالقدر الكافي، ولم أفهم مشاركة أفشة وعبد الله السعيد سويا، توقعت نزول مصطفى فتحي".

وكان منتخب مصر قد تغلب على أنجولا بهدف دون مقابل في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واختتم تصريحاته "المهم في مباراة أنجولا الفوز بالثلاث نقاط، هي صفحة يجب أن نغلقها للتركيز في المقبل".