خبر في الجول – المريخ يشكو نجم السودان بسبب توقيعه لفريق مصري

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 13:38

كتب : محمد عبد العظيم

سيف تيري مهاجم السودان

سيف تيري مهاجم السودان

ينوي نادي المريخ السوداني تقديم شكوى في الاتحاد المصري لكرة القدم ضد سيف تيري مهاجم الفريق بسبب سفره دون إذنهم.

وقال مصدر من نادي المريخ في تصريحات لـFilGoal.com: "سنخاطب اتحاد الكرة المصري لتقديم شكوى ضد سيف تيري مهاجم الفريق الذي سافر دون إذننا للتوقيع مع فريق مصري".

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب، فإن سيف تيري قد وصل صباح اليوم الخميس للقاهرة، للتوقيع مع نادي فاركو.

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المصدر قال لـFilGoal.com: "عقد اللاعب يوجد به شرط جزائي يمكنه من خلاله فسخ تعاقده في أي وقت مع المريخ".

وأتم "اللاعب سيوقع خلال ساعات قليلة لـ فاركو، وذلك فور اجتيازه للكشف الطبي".

سيف تيري هو المهاجم الأساسي لمنتخب السودان، والذي يقدم مستوى رائعا خلال الفترة الأخيرة.

صاحب الـ27 عاما انضم إلى المريخ عام 2019 قادما من فريق هلال أُبيض.

ويملك سيف تيري 20 مباراة دولية رفقة منتخب السودان. سجل فيهم 8 أهداف دولية.

في الدوري المريخ فاركو سيف تيري
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