المقاولون: لم نفكر لحظة في الاستغناء عن النحاس.. رفضنا عرض المصري لضم إدواردو

نفى محمد عادل المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب أن يكون النادي قد فكر خلال الموسم في الاستغناء عن عماد النحاس المدير الفني للفريق.

كما كشف عن رفض المقاولون العرض المقدم من النادي المصري لضم لويس إدواردو جناح الفريق.

وقال عادل عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم نفكر لحظة في الاستغناء عن عماد النحاس".

وتابع "عقدنا جلسة لوضع الخطوط العريضة للموسم الجديد، وناقشنا أهدافنا ومعرفة مطالبه وكيفية تنفيذها".

وأضاف محمد عادل "رئيس النادي وعد بتوفير الأموال اللازمة للتعاقد مع اللاعبين الذين طلبهم النحاس".

وكشف المشرف العام على الكرة بالمقاولون "تلقينا عرضا بالفعل من المصري لضم لويس إدواردو، لكن رفضنا رحيله هذا الموسم".

وواصل "نحسم خلال ساعات قليلة بعض اللاعبين الراحلين، وأعلنا بالفعل عن رحيل هيثم الجويني ونسيم نغموس وإيدو موزيس".

واختتم تصريحاته "ما يقال عن ترشيح عماد النحاس للأهلي لا أساس له من الصحة".