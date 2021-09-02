مؤتمر مدرب أنجولا: لولا الغيابات لكانت مباراتنا مع مصر أقوى.. افتقدنا 15 لاعبا

ألقى بيدرو جونزاليس مدرب منتخب أنجولا باللوم على الغيابات لتبرير أداء فريقه أمام مصر.

مصر فازت على أنجولا بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم.

بيدرو جونسالفيش كشف عن 15 غيابا عن فريقه خلال اللقاء، وصرح بأن لاعبوه قدموا ما عليهم واستحقوا التعادل على الأقل.

وقال بيدرو جونسالفيش في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "بدايتنا أمام مصر كانت صعبة جدا. مثلما افتقدت مصر للاعبين هامين مثل محمد صلاح، ومحمد النني، فإننا افتقدنا إلى لاعبين هامية للغاية، بجانب غياب 5 لاعبين بسبب فيروس كورونا، و4 لاعبين بسبب الانتقالات في أوروبا لأنهم كانوا ينهون انتقالاتهم إلى أندية أخرى، بجانب بعض الإصابات وأمور روتينية أخرى ونقص في أوراق وغيرها تسببت في غيابات كثيرة لتصل غياباتنا إلى 15 لاعبا".

وأضاف "التجهيز للمباراة نفسها كان صعبا للغاية والفريق تجمع متأخرا، ومواجهة منتخب قوي ومرشح مثل مصر صاحبة الألقاب والبطولات صعبت المهمة، ولكن اللاعبون خاضوا اللقاء بروح عالية وكانوا على قدر المسئولية وكان بإمكانهم الخروج بالتعادل وتفوقوا في دقائق كثيرة، وفي بداية اللقاء كان بمقدورهم التسجيل ولكن جاءت ركلة الجزاء لمنتخب مصر والتي منحت صاحب الأرض الأفضلية والتقدم".

مدرب أنجولا أتبع "لاعبو فريقي استحقوا التعادل على أقل تقدير. المجموعة متوازنة ومنتخب أنجولا سيكون له كلمة مؤثرة في حسم المتأهل للمرحلة القادمة والنهائية من التصفيات، ومع توالي المباريات سيكون فريقنا في قمة مستواه".

واستمر "محمد صلاح والنني وتريزيجيه لاعبين مهمين للغاية لأي فريق وغيابهم أثر على مستوى المنتخب المصري خاصة في الفعالية الهجومية، وكان يجب على الفيفا النظر بعين الاهتمام للمنتخبات الإفريقية، خاصة فيما يخص وضع بعض الدول بسبب فيروس كورونا، ما تسبب في غياب عدد كبير من النجوم عن منتخباتهم وأثر على مصر وكذلك أنجولا، وإذا كان الفريقان مكتملان لكانت المباراة أفضل بكثير".

المدرب البرتغالي أتم "الأمور التنظيمية في منتخب أنجولا صعبة. سنعود لأنجولا على مجموعات كبيرة وهو ما سيؤثر على شكل الإعداد لمباراة ليبيا في الجولة الثانية، والفريق الليبي لديه دوافع كبيرة خاصة بعد الفوز في أول مباراة على الجابون بهدفين مقابل هدف، لكننا سنعمل على الفوز وحصد ٣ نقاط تجعلنا نتساوى مع المنتخبين المصري والليبي وتعيدنا لدائرة المنافسة على الصدارة وبطاقة الوصول للمرحلة النهائية من التصفيات".

وستسافر مصر لمواجهة الجابون في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، فيما ستلعب أنجولا مع ليبيا.

وفازت ليبيا في المباراة الأخرى بالمجموعة من تلك الجولة على الجابون بهدفين مقابل هدف.