مباشر مجموعة مصر – ليبيا (1)-(1) الجابون.. العارضة تمنع الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليبيا والجابون، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022.

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ق. 46 بينية إلى أوباميانج الذي يسدد من على حدود منطقة الجزاء في العارضة العلوية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 27 جووول التعااادل لـ ليبيا. ركنية من أحمد القدري قابلها علي سلامة برأسية في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 11 جووول أول لـ الجابون عن طريق أندريه بوكو بعد تصويبة R2 رائعة سكنت الشباك.

بداية المباراة