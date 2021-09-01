مباشر تصفيات المونديال – مصر (1)-(0) أنجولا.. طارق حامد ينقذ

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 20:41

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف أفشة في أنجولا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وأنجولا، ضمن مباريات الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2022.

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ق. 28 تصويبة من فريدي فوق المرمى.

ق. 24 خطأ من الونش وفريدي يقطع ويتوغل ويدخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية ينقذها طارق حامد.

ق. 17 فريدي يمر بمهارة من فتوح ويرسل عرضية تمر من الجميع حتى يخرجها باهر المحمدي إلى ركنية.

ق. 14 أوووه عرضية أرضية من أفشة تمر من الجميع وتصل إلى زيزو الذي يسدد لكن الدفاع يتدخل في اللحظة الأخيرة.

ق. 7 مرتدة لأنجولا تصل إلى فابيو آبرو الذي يسدد بجانب مرمى الشناوي.

ق. 6 عرضية من زيزو إلى حسين الشحات الذي قابلها بلمسة بيسراه بجانب المرمى.

ق. 4 جوووووول أووول. أفشة يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 3 ضربة جزااااء لمصر بعد عرقلة لـ أحمد فتوح.

ق. 2 عرضية من فريدي باليندي إلى فلاديمير إيديسون الذي استلم الكرة على حدود الست ياردات وسدد بجانب القائم بقليل.

بداية المباراة

تصفيات المونديال مصر أنجولا
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