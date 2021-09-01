حوار – حسام حسن: انضمامي لـ الأهلي تأخر 15عاما.. وأحلم باللعب في كأس العالم للأندية

كشف حسام حسن مهاجم الأهلي الجديد بأن خطوة انضمامه إلى الفريق الأحمر، تأخرت 15 عاما بعدما كان يسعى إلى ذلك منذ عام 2006.

الأهلي أعلن ضم حسام حسن مهاجم سموحة رسميا، في صفقة كلفت الأهلي 20 مليون جنيه وإعارة لاعبين، قد يضاف لهما لاعبا ثالثا.

وأجرى حسام حسن حوارا مطولا مع موقع الأهلي الرسمي، تحدث فيه عن طموحاته رفقة فريقه الجديد، وأهداف يسعى لتحقيقها.

وجاء نص الحوار كالتالي:

"المفاوضات مع الأهلي لم تستغرق وقتا طويلا، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي حسم الأمور بشكل ناجح. سعيد للغاية وشعوري لا يوصف بعدما حققت الحلم الذي طال انتظاره، خاصة أنني أنتمي لعائلة أهلاوية وانتصارات النادي هي مصدر سعادتها على الدوام".

البداية 2006

وتحدث حسام حسن عن بداية حلمه بالانضمام إلى صفوف النادي الأهلي قائلا: "في 2006 تقدمت لخوض الاختبارات في قطاع الناشئين بالنادي، ولكن لم يحالفني التوفيق. والحمد لله بعد 15عامًا نجحت في تحقيق هذا الحلم الذي لم أتخل عنه يومًا، وكنت أقاتل لتحقيقه، حيث قدمت كل ما أملكه من جهد وعرق لكي أنجح في اللعب لنادي القرن".

وأضاف "الموسم الجاري قدمت أداء مميزا جعلني مرشحا للانتقال إلى أكثر من فريق سواء داخل مصر أو خارجها، وبالفعل تلقيت العديد من العروض بأرقام كبيرة، لكن قراري من البداية كان النادي الأهلي الذي لا يمكن مقارنته بأحد.. لم أتردد لحظة في الموافقة على العرض، ولم يشغلني شيء طوال فترة المفاوضات سوى أن تكتمل بنجاح وهو ما تحقق، وهنا أشكر كل من ساندني حتى حققت حلم حياتي".

الأهلي.. الهدف

وأشار حسام حسن إلى أنه طوال رحلته الاحترافية، كان هدفه الأول هو اللعب في الأهلي وقال "تنقلت بين أكثر من فريق وكان هدفي الأول هو الوصول إلى القمة. عندما كنت في ناشئي نادي طلائع الجيش، كنت معجبا جدًا بتجربة محمد الشناوي، حارس الفريق الذي كان يلعب للطلائع وقتها، كانت تجربته ملهمة بالنسبة لي بعدما رحل عن الأهلي، وكان يقدم مستويات كبيرة، وسعيد للغاية لأننا سنجتمع بفريق واحد، وهو أحد أبرز حراس المرمى في مصر وإفريقيا".

صداقة قوية

وعن علاقته بلاعبي الأهلي قال حسام حسن:"علاقتي مميزة بمعظم لاعبي الأهلي، وقد تزاملنا في المنتخبات الوطنية لفترات عديدة وتربطني صداقة قوية مع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف بعد أن لعبنا في سموحة، وكذلك محمد مجدي أفشة ومحمد شريف. بالتأكيد أنا واثق من احتواء لاعبي الفريق لأي وافد جديد، وهو ما يجعلني متفائلا للغاية بالنجاح في تجربتي بالفترة المقبلة".

طموحات بلا حدود

وتحدث حسام حسن عن طموحاته مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنها بلا حدود، خاصة أن الفريق يستعد لخوض العديد من التحديات والبطولات، ويسعى للفوز بها وقال "متشوق للغاية لبدء مشواري مع الفريق، وأتطلع لأكون صاحب بصمة في الفوز بكل البطولات. مازال الموسم به العديد من التحديات والبطولات لنفوز بها، وبالتأكيد أتمنى تتويج الفريق ببطولة السوبر المحلي والسوبر الإفريقي وطموحاتي بلا حدود".

وواصل "أحلم باللعب في كأس العالم للأندية.. النادي الأهلي الوحيد بين أندية مصر الذي شارك في هذه البطولة العالمية، وبالتأكيد حصلت على فرصة العمر؛ لكي أكون ضمن الفريق الذي سوف يشارك في النسخة المقبلة باليابان. حماسي كبير لتقديم أفضل ما يمكنني؛ لكي أحصل على ثقة الجهاز الفني، وأساهم في صناعة تاريخ جديد في كل البطولات والمحافل".

مثلي الأعلى

وعن مثله الأعلى في مسيرته الكروية قال حسام حسن "محمود الخطيب رئيس النادي هو مثلي الأعلى. منذ الصغر وأنا أحلم بأن ألتقي به وقد منحني القدر فرصة اللعب في الأهلي لأكون قريبا من تحقيق هذه الأمنية. الخطيب أسطورة وملهم للأجيال وشرف لأي لاعب أن يقتدي به".

جاهز للتحديات

وأضاف "جاهز لكل التحديات. أنا أعرف جيدا أن الأهلي لا يقبل سوى الفوز بالبطولات، وأعشق التحديات. أعرف أيضا أن اللعب للفريق يحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز والابتعاد عن الضغوط وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع بي، وأن يكون لي دور مع الفريق خلال الفترة القادمة".

وواصل "بدون شك اللعب تحت قيادة بيتسو موسيماني شرف لأي لاعب، فهو مدير فني صاحب تاريخ كبير، فضلا عن إنه صاحب رؤية، والكل يعرف أنه يملك القدرة على تطوير اللاعبين والتعامل معهم بأفضل ما يكون من الناحية النفسية، وهو ما يجعلني متحمسا للغاية للتدرب معه والاستفادة منه بشدة".

القاضية

واختتم حسام حسن حديثه، مؤكدا ا"أنا مشجع أهلاوي. أشاهد مباريات الأهلي في كل البطولات وقد عشت حالة من الترقب خلال مباراة نهائي إفريقيا التي حسمها محمد مجدي أفشة بالضربة القاضية في شباك الزمالك. أما في نهائي العاشرة فكنت أشعر بأن اللقب قريب للغاية، وكانت سعادتي لا توصف به.. أتمنى أن أنجح برفقة زملائي في الفريق في الفوز باللقب الحادي عشر".