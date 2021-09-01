خبر في الجول - 3 عروض لـ أحمد عيد.. والجونة الأقرب

يقترب أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك الخروج على سبيل الإعارة الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فأن اللاعب يمتلك عروض من 3 أندية وهي: المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة.

وتواصل مسؤولو الجونة مع اللاعب خلال الأيام الماضية ولم يتوصلا لاتفاق نهائي، إذ ينتظر اللاعب موافقة باتريس كارتيرون المدير الفني ومجلس الإدارة.

ومن المتوقع أن يخرج عيد معارا الموسم المقبل في ظل اقتراب حمدي النقاز من العودة للزمالك مرة أخرى مع بقاء حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي بالإضافة لحازم إمام.

وشارك أحمد عيد الموسم الجاري في 3 مباريات فقط بقميص الزمالك في الدوري.

الظهير الأيمن البالغ 20 عاما خاض إجمالا بقميص الفريق الأول للأبيض 22 مباراة وصنع هدفا وحيدا.