مواعيد مباريات الخميس 1 سبتمبر 2021.. مصر في تصفيات كأس العالم ويد الأهلي بإفريقيا

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 11:16

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

تنطلق مباريات التوقف الدولي اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2021.

لمتابعة مواعيد كافة مباريات اليوم (من هنا)

ويفتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 باستضافة منتخب أنجولا.

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ويلعب منتخب مصر أمام أنجولا في تمام التاسعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي.

وتذاع مباراة الفراعنة في تصفيات كأس العالم عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويقع منتخب مصر في مجموعة تضم كل من أنجولا والجابون وليبيا.

أما في منافسات كرة اليد فيلعب رجال الأهلي في نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية.

ويواجه الأهلي فريق إنتر كلوب الأنجولي الساعة 5:30 مساء وتنقل المباراة عبر قناة الرياضية المغربية.

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات الخميس مواعيد مباريات 1 سبتمبر
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