موهبة فرنسية قادمة في سماء كرة القدم.. ريال مدريد يضم كامافينجا
الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 18:39
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال مدريد رسميا عن ضم إدواردو كامافينجا لاعب رين الفرنسي.
إدواردو كامافينجا
النادي : ستاد رين
وكشف موقع نادي ريال مدريد الرسمي ضم كامافينجا لمدة ستة مواسم تنتهي في صيف 2027.
وسعى نادي ريال مدريد لضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان لكن ذلك لم يتم حتى اللحظة مع مطالبات فريق العاصمة الفرنسية المالية.
كامافينجا (18 عاما) يعد أحد أبرز مواهب الوسط في كرة القدم الفرنسية والعالمية.
وشارك كامافينجا بالفعل في 88 مباراة مع الفريق الأول لـ رين رغم صغر سنه، سجل خلالها هدفين وصنع 5.
ومثّل كامافينجا منتخب فرنسا الأول في 3 مناسبات وسجل هدفا وحيدا.
وكان عقد كامافينجا مع رين ينتهي في الصيف المقبل، وأشارت تقارير إلى توصله لاتفاق مسبق مع ريال مدريد للانضمام إليه مجانا في صيف 2022.
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