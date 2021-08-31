أحمد نادر السيد لـ في الجول: انتقل لصفوف فيزيلا البرتغالي لموسمين.. وجددت عاما آخر مع الزمالك

كشف أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الشباب لـ الزمالك انتقاله لصفوف فريق فيزيلا البرتغالي.

وقال أحمد نادر السيد لـ FilGoal.com: "أتواجد في البرتغالي منذ الأحد الماضي مع والدي".

وأضاف "وقعت لنادي فيزيلا البرتغالي لمدة موسمين على سبيل الإعارة بعد موافقة الزمالك".

وأوضح "جددت لموسم آخر مع الزمالك ليمتد تعاقدي مع الفريق حتى 2025".

وأتم "أتواجد حاليا لإتمام كافة الإجراءات، وأشكر الزمالك على الخروج معارا وستكون مفيدة لي وللنادي والمنتخب من خلال الخبرات مستقبلا".

وأتم "إذا أراد الزمالك عودتي عقب نهاية الإعارة فأنا تحت أمر النادي وليس لدي مشكلة".

وكان الزمالك قد جدد في مطلع العام الجاري للحارس البالغ 18 عاما لمدة 3 مواسم وقيد الحارس المولود عام 2003 في القائمة الإفريقية.

وتدرب أحمد نادر السيد رفقة الفريق الأول لنادي الزمالك منذ بداية الموسم المنقضي.

وشارك أحمد نادر السيد في كأس العرب للشباب 2021 والتي أقيمت في مصر والتي وخرجت منها مصر من نصف النهائي.

وتأهل فيزيلا للدوري البرتغالي الموسم الحالي، وبعد مرور 4 جولات حصد الفريق 4 نقاط.