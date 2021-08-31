فاروق جعفر: الزمالك لا يمكنه ضم السعيد.. وجنش قد يرحل

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 13:31

كتب : FilGoal

جنش - الزمالك - الأهلي

قال فاروق جعفر المستشار الفني للجنة إدارة الزمالك إن ناديه لا يستطيع توفير المال اللازم لتقديم عرض لعبد الله السعيد نجم بيراميدز.

وصرح جعفر عبر إذاعة أون سبورت "عبد الله السعيد؟ الزمالك يمر بحالة مادية صعبة، وضم لاعب بأرقام فلكية سيكون صعبا وقد يؤدي إلى مشكلة داخل الفريق. ليس لدي علم بشأن ما يقال عن حمدي النقاز واقترابه من العودة للزمالك، أسمع هذه الأخبار مثل أي شخص عادي".

وأضاف "(محمود عبد الرحيم) جنش حارس مرمى كبير وقدم الكثير للزمالك، أتمنى أن نجد عرضا يناسبه خلال الفترة المقبلة، وإذا لم يصله هذا العرض فهو مستمر معنا. ننتظر من (باتريس) كارتيرون قبل سفره الورقة التي يحدد فيها اللاعبين الجدد أو الراحلين أو العائدين من الإعارة".

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واستمر "(محمود عبد الرازق) شيكابالا يشعر بضغط على مواقع التواصل ويتعرض للتنمر، ولكن هذا لا يمنع أن يتعرض لعقوبة إذا أخطأ".

وعاقب الاتحاد المصري لكرة القدم شيكابالا بالإيقاف 8 أشهر وغرمه نصف مليون جنيه بعد مناوشات خلال تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.

وقدم الزمالك تظلما ضد العقوبة التي أعلن مسؤولوه رفضها.

وأعلن الاتحاد منح الأندية راحة من المباريات حتى 21 سبتمبر المقبل قبل تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد.

الزمالك عبد الله السعيد جنش
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