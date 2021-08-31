إبراهيم سعيد يختار تشكيله المثالي من النجوم الذين زاملهم

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 12:01

كتب : FilGoal

إبراهيم سعيد مع منتخب مصر

اختار إبراهيم سعيد نجم مصر والأهلي والزمالك السابق تشكيله المثالي من اللاعبين الذين زاملهم.

وقرر المدافع السابق اختيار تشكيل من لاعبين زاملهم، قائلا عبر قناة النهار:"سأنتقي ممن لعبت معهم، لأن هذا الأمر يضايق الكثيرين".

وجاء تشكيل إبراهيم سعيد:

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حارس المرمى: عصام الحضري

الدفاع: محمد عبد الوهاب - وائل جمعة - هاني رمزي - أحمد صالح

وسط الملعب: حازم إمام - حسام غالي - أحمد حسن

الهجوم: محمد زيدان - عماد متعب - محمد أبو تريكة

ولعب إبراهيم سعيد 53 مباراة لمنتخب مصر وسجل هدفين.

وتوج بكأس إفريقيا 2006 و2008.

إبراهيم سعيد
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