مباشر ميركاتو في الجول - 3 أندية تتنافس لضم بواتينج.. ومستقبل بيانيتش وكافاني

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 11:21

كتب : FilGoal

ميركاتو في الجول 2021

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1:10: ليون ينافس إشبيلية وهيرتا برليت لضم الألماني جيروم بواتينج في صفقة انتقال حر.

1:00: رومانو: كافاني لن ينضم إلى برشلونة بنسبة 100%

12:55 رسميا – بوروسيا دورتموند يضم مارين بونجراشيتش من فولفسبورج على سبيل الإعارة لمدة موسم.

12:50 روميو أجريستي: يوفنتوس لن يضم ميراليم بيانيتش

12:28 رومانو: الإسباني مارك كوكوريا ينضم إلى برايتون من خيتافي مقابل 18 مليون يورو حتى 2025.

12:20: إيمرسون يجتاز الفحص الطبي لتوتنام ويفصله التوقيع لينتقل من صفوف برشلونة لديوك لندن.

12:10 تقرير فرنسي: مصطفى محمد يقترب من الانتقال لصفوف بوردو الفرنسي واللاعب في طريقه لفرنسا

11:55 رسميا - عمرو وردة ينتقل إلى صفوف أناثوريثيس فاجوميستا القبرصي لمدة موسم واحد

11:40 راديو كتالونيا: برشلونة يفكر في ضم إدينسون كافاني من مانشستر يونايتد

11:30 رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق لإعارة لاعبه راي ماناي لصفوف سبيزيا الإيطالي.

11:15 ذا أثليتك: أرسنال يعمل على ضم الياباني تاكاهيرو تومياسو من صفوف بولونيا الإيطالي

11:00 فابريتسيو رومانو: ليستر سيتي توصل لاتفاق لضم أدميولا لوكمان قادما من ريد بول لايبزج على سبيل الإعارة.

11:00 رسميا - وست هام يضم الكرواتي نيكولا فيلاسيتش من سسكا موسكو الروسي دون الإعلان عن قيمة الصفقة

10:40 ليفربول يعلن تجديد تعاقد قائده جوردان هندرسون

10:40 يوفنتوس يعلن ضم مويس كين على سبيل الإعارة من إيفرتون وتفاصيل الصفقة

10:40 أعلن مانشستر يونايتد انتقال كريستيانو رونالدو بشكل رسمي قادما من يوفنتوس

10:00 يوفنتوس أعلن تفاصيل قيمة انتقال كريستيانو رونالدوإلى مانشستر يونايتد

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