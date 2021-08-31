مباشر ميركاتو في الجول - مصطفى محمد يخضع للفحص الطبي.. وصفقتان لـ ميلان
الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 11:21
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية موسم 2021-2022.
لمتابعة كافة التفاصيل والانتقالات من موقع ميركاتو. (من هنــــــــــــــا)
تابع دقيقة بدقيقة تفاصيل اليوم الأخير.
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2:15 رومانو: ميلان أنهى إجراءات ضم ياسين عدلي من بوردو على سبيل الإعارة لمدة موسم وتشاكا ترواري من بارما.
2:10 رسميا - الإسباني لوكاس بيريز ينضم إلى إلتشي بعد فسخ تعاقده مع ديبورتيفو ألافيس
2:05 beIN SPORTS: مصطفى محمد يخضع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى بوردو الفرنسي
1:55 أرسنال توصل لاتفاق لضم تاكيهيرو توميايسو من بولونيا، ينتظر فقط الكشف الطبي والتوقيع الرسمي للإعلان عن الصفقة.
1:50 موقع فوت ميركاتو الفرنسي: ماورو إيكاردي مستمر مع باريس سان جيرمان.
1:40ديفيد أورنيستن: أرسنال يتوصل لاتفاق لإعارة هيكتور بيليرين لصفوف ريال بيتيس الإسباني
1:35 رومانو: يوفنتوس أكمل عملية ضم محمد أحتارين من إيندهوفن وسيعيره إلى سامبدوريا.
1:10 ليون ينافس إشبيلية وهيرتا برليت لضم الألماني جيروم بواتينج في صفقة انتقال حر.
1:00 رومانو: كافاني لن ينضم إلى برشلونة بنسبة 100%
12:55 رسميا – بوروسيا دورتموند يضم مارين بونجراشيتش من فولفسبورج على سبيل الإعارة لمدة موسم.
12:50 روميو أجريستي: يوفنتوس لن يضم ميراليم بيانيتش
12:28 رومانو: الإسباني مارك كوكوريا ينضم إلى برايتون من خيتافي مقابل 18 مليون يورو حتى 2025.
12:20: إيمرسون يجتاز الفحص الطبي لتوتنام ويفصله التوقيع لينتقل من صفوف برشلونة لديوك لندن.
12:10 تقرير فرنسي: مصطفى محمد يقترب من الانتقال لصفوف بوردو الفرنسي واللاعب في طريقه لفرنسا
11:55 رسميا - عمرو وردة ينتقل إلى صفوف أناثوريثيس فاجوميستا القبرصي لمدة موسم واحد
11:40 راديو كتالونيا: برشلونة يفكر في ضم إدينسون كافاني من مانشستر يونايتد
11:30 رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق لإعارة لاعبه راي ماناي لصفوف سبيزيا الإيطالي.
11:15 ذا أثليتك: أرسنال يعمل على ضم الياباني تاكاهيرو تومياسو من صفوف بولونيا الإيطالي
11:00 فابريتسيو رومانو: ليستر سيتي توصل لاتفاق لضم أدميولا لوكمان قادما من ريد بول لايبزج على سبيل الإعارة.
11:00 رسميا - وست هام يضم الكرواتي نيكولا فيلاسيتش من سسكا موسكو الروسي دون الإعلان عن قيمة الصفقة
10:40 ليفربول يعلن تجديد تعاقد قائده جوردان هندرسون
10:40 يوفنتوس يعلن ضم مويس كين على سبيل الإعارة من إيفرتون وتفاصيل الصفقة
10:40 أعلن مانشستر يونايتد انتقال كريستيانو رونالدو بشكل رسمي قادما من يوفنتوس
10:00 يوفنتوس أعلن تفاصيل قيمة انتقال كريستيانو رونالدوإلى مانشستر يونايتد