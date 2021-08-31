مباشر ميركاتو في الجول - صفقتان لميلان في 20 دقيقة.. وجريزمان يعود لأتليتكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية موسم 2021-2022.

لمتابعة كافة التفاصيل والانتقالات من موقع ميركاتو. (من هنــــــــــــــا)

تابع دقيقة بدقيقة تفاصيل اليوم الأخير.

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10:11 حسب فابريزيو رومانو من سكاي سبورت، أنطوان جريزمان وقع على عقود انتقاله إلى أتليتكو مدريد معارا لموسم واحد مع أحقية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

9:47 ويست هام يعلن تعاقده بشكل رسمي مع أليكس كرال لاعب وسط سبارتك موسكو الروسي.

9:38 أعلن إيه سي ميلان تعاقده مع مع ياسين عدلي من نادي بوردو بعقد دائم. وقع ياسين عقدًا مع الروسونيري حتى 30 يونيو 2026، سيبقى عدلي في النادي الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

9:35 كشف فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس عن وجود مفاوضات بين برشلونة وأتليتكو مدريد حول عودة الفرنسي أنتوان جريزمان مرة أخرى للنادي العاصمي.

9:25 ميلان يعلن تعاقده رسميا مع والتر ميسياس جونيور على سبيل الإعارة من كروتوني على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

9:15 صحيفة ليكيب الفرنسية: صفقة انتقال أنطوان جريزمان إلى أتليتكو مدريد تمت

9:01 سكاي سبورت: مفاوضات إيفرتون للتعاقد مع لويس دياز من بورتو توقفت

8:40 حسب فابريزيو رومانو من سكاي سبورت، صفقة انتقال كوندي إلى تشيلسي توقفت

8:06 حسب خوسيه فيلكس دياز صحفي ماركا، باريس سان جيرمان رفض عرضا بقيمة 200 مليون يورو من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

7:54 ليكيب الفرنسية: ليون تواصل مع أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد للتعاقد معه على سبيل الإعارة ولكن اللاعب رفض العرض

7:52 حسب كوبي الإسبانية، برشلونة تواصل مع إشبيلية للتعاقد مع لوك دي يونج

7:44 حسب ديفيد أورنستن، ولفرهامبتون يحاول التعاقد مع بوباكار كامارا لاعب وسط مارسيليا

7:28 توتنام يتعاقد رسميا مع إيميرسون رويال من برشلونة مقابل 25 مليون يورو حتى 2026

7:26 إيثان أمبادو من تشيلسي إلى فينيسا على سبيل الإعارة لموسم واحد

7:16 حسب فابريزيو رومانو من سكاي سبورت، تشيلسي حسم انتقال ساؤول نيجيز من أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة مقابل 5 مليون يورو. سيتواجد اليوم في لندن لتوقيع العقود.

7:02 ريس ويليامز مدافع ليفربول يجدد تعاقده لمدة خمس سنوات ويخرج معارا إلى سوانسي سيتي

7:01 أديمولا لوكمان ينضم إلى ليستر سيتي من لايبزيج على سبيل الإعارة حتى 2022

6:30 ريال مدريد يعلن تعاقده مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي مقابل 31 مليون يورو مع 9 ملايين إضافات حتى 2027

6:20 والتر بواليا يخرج معارا من الأهلي إلا مالاتيا سبور التركي لمدة عام مع أحقية الشراء

6:10 حسب ديفيد أورنستن من ذا أثليتك، حسام عوار لن يخرج من ليون، كان هناك اهتمام من ريالل مدريد وأرسنال وتوتنهام ولكنه سيظل مع فريقه الفرنسي

6:03 حسب موندو ديبورتيفو، برشلونة قدم عرضا مقابل 75 مليون يورو للتعاقد مع دانييل أولمو من لايبزيج. النادي اتفق مع اللاعب على الانضمام لخمس سنوات

6:01 لايبزيج يتعاقد رسميا مع أليكس موريبا من برشلونة مقابل 16 مليون يورو

5:50 حسب فابريزيو رومانو من سكاي سبورت، باريس سان جيرمان قريب من التعاقد مع الظهير الأيسر نونو مينديز مقابل 40 مليون يورو

5:34 حسب صحيفة ليكيب الفرلسينة، برشلونة وأتليتكو مدريد يتفاوضات بشأن انتقال أنطوان جريزمان بشكل نهائي او إعارة مع أحقية الشراء

5:12 ليدز يونايتد يتعاقد رسميا مع دانييل جيمس قادما من مانشستر يونايتد

5:10 فيلم "جول" يتحقق بعد 16 عاما.. سانتياجو مونيوز إلى نيوكاسل

4:50 رسميا – البوروندي ساديو براينيو ينضم لصفوف شيفيلد وينزداي من زولته فارجيم البلجيكي.

4:50 تقرير فرنسي: أتليتكو مدريد يتفاوض لضم بابلو سارابيا من باريس سان جيرمان

4:45 رومانو: صراع بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على نونو ميدينز لاعب سبورتينج لشبونة والنادي البرتغالي يريد 40 مليون يورو للتخلي عن لاعبه

4:35 أورنستين: تشيلسي يواصل العمل لضم ساؤول نويجيز من أتليتكو مدريد.

4:15 رسميا – باريس سان جيرمان يُعير مهاجمه الشاب أرنود كاليمويندو إلى لانس الفرنسي.

4:05 ESPN: برشلونة وأتليتكو مدريد يتفاوضان على صفقة تبادلية تجمع جواو فيليكس وأنطوان جريزمان.

4:00 يوروسبورت: جيروم بواتينج في طريقه للانضمام إلى أولمبيك ليون في صفقة انتقال حر.

3:55 رسميا – الزمالك يجدد تعاقد سباعي 2003 لمدة 4 مواسم

3:50 رسميا – يوفنتوس يضم الهولندي صاحب الأصول المغربي محمد أمين إحتارين من أيندهوفن الهولندي حتى صيف 2025.

3:50 مصدر من البنك الأهلي لـ FilGoal.com: نقترب من ضم ثلاثي وادي دجلة

3:40 رسميا - الاتحاد السكندري يستعير عبد السلام من الزمالك

3:32 رومانو: دانييل جيمس يوقع على انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ليدز يونايتد

3:30 رومانو: الفرنسي إدواردو كامافينجا يوقع على عقود انتقاله لصفوف ريال مدريد قادما من رين مقابل 31 مليون يورو

3:18 مصدر من دجلة لـ FilGoal.com: ماجد سامي منح ثنائي الفريق الضوء الأخضر للتفاوض مع الأهلي

3:15 رسميا – النمساوي فلانتينو لازارو ينضم من إنتر إلى بنفيكا على سبيل الإعارة.

3:10 جانليوكا دي مارزيو: الكاميروني أندري فرانك أنجويسيا يقترب من نابولي قادما من فولام مقابل 15 مليون يورو

3:08 فوتبول لندن: الفرنسي ألكسندر لاكازيت لا ينوي تجديد تعاقده مع أرسنال والذي ينتهي بنهاية الموسم.

3:00 أحمد نادر السيد يعلن عبر FilGoal.com انتقاله لصفوف فيزيلا البرتغالي

2:50 رسميا - الرجاء المغربي يعلن ضم حميد أحداد من الزمالك

2:43 مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: مصطفى محمد تواصل مع الإدارة لتسهيل انتقاله لـ بوردو.. ومتمسكون بحقوقنا

2:22 رومانو: روبن أولسن حارس روما ينضم إلى شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم

2:15 رومانو: ميلان أنهى إجراءات ضم ياسين عدلي من بوردو على سبيل الإعارة لمدة موسم وتشاكا ترواري من بارما.

2:10 رسميا - الإسباني لوكاس بيريز ينضم إلى إلتشي بعد فسخ تعاقده مع ديبورتيفو ألافيس

2:05 beIN SPORTS: مصطفى محمد يخضع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى بوردو الفرنسي

1:55 أرسنال توصل لاتفاق لضم تاكيهيرو توميايسو من بولونيا، ينتظر فقط الكشف الطبي والتوقيع الرسمي للإعلان عن الصفقة.

1:50 موقع فوت ميركاتو الفرنسي: ماورو إيكاردي مستمر مع باريس سان جيرمان.

1:40ديفيد أورنيستن: أرسنال يتوصل لاتفاق لإعارة هيكتور بيليرين لصفوف ريال بيتيس الإسباني

1:35 رومانو: يوفنتوس أكمل عملية ضم محمد أحتارين من إيندهوفن وسيعيره إلى سامبدوريا.

1:10 ليون ينافس إشبيلية وهيرتا برليت لضم الألماني جيروم بواتينج في صفقة انتقال حر.

1:00 رومانو: كافاني لن ينضم إلى برشلونة بنسبة 100%

12:55 رسميا – بوروسيا دورتموند يضم مارين بونجراشيتش من فولفسبورج على سبيل الإعارة لمدة موسم.

12:50 روميو أجريستي: يوفنتوس لن يضم ميراليم بيانيتش

12:28 رومانو: الإسباني مارك كوكوريا ينضم إلى برايتون من خيتافي مقابل 18 مليون يورو حتى 2025.

12:20: إيمرسون يجتاز الفحص الطبي لتوتنام ويفصله التوقيع لينتقل من صفوف برشلونة لديوك لندن.

12:10 تقرير فرنسي: مصطفى محمد يقترب من الانتقال لصفوف بوردو الفرنسي واللاعب في طريقه لفرنسا

11:55 رسميا - عمرو وردة ينتقل إلى صفوف أناثوريثيس فاجوميستا القبرصي لمدة موسم واحد

11:40 راديو كتالونيا: برشلونة يفكر في ضم إدينسون كافاني من مانشستر يونايتد

11:30 رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق لإعارة لاعبه راي ماناي لصفوف سبيزيا الإيطالي.

11:15 ذا أثليتك: أرسنال يعمل على ضم الياباني تاكاهيرو تومياسو من صفوف بولونيا الإيطالي

11:00 فابريتسيو رومانو: ليستر سيتي توصل لاتفاق لضم أدميولا لوكمان قادما من ريد بول لايبزج على سبيل الإعارة.

11:00 رسميا - وست هام يضم الكرواتي نيكولا فيلاسيتش من سسكا موسكو الروسي دون الإعلان عن قيمة الصفقة

10:40 ليفربول يعلن تجديد تعاقد قائده جوردان هندرسون

10:40 يوفنتوس يعلن ضم مويس كين على سبيل الإعارة من إيفرتون وتفاصيل الصفقة

10:40 أعلن مانشستر يونايتد انتقال كريستيانو رونالدو بشكل رسمي قادما من يوفنتوس

10:00 يوفنتوس أعلن تفاصيل قيمة انتقال كريستيانو رونالدوإلى مانشستر يونايتد