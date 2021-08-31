مباشر ميركاتو في الجول - صفقة جديدة لريال مدريد.. وتشيلسي في سباق مع الزمن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية موسم 2021-2022.

لمتابعة كافة التفاصيل والانتقالات من موقع ميركاتو. (من هنــــــــــــــا)

تابع دقيقة بدقيقة تفاصيل اليوم الأخير.

--

6:30 ريال مدريد يعلن تعاقده مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي مقابل 31 مليون يورو مع 9 ملايين إضافات حتى 2027

6:10 حسب ديفيد أورنستن من ذا أثليتك، حسام عوار لن يخرج من ليون، كان هناك اهتمام من ريالل مدريد وأرسنال وتوتنهام ولكنه سيظل مع فريقه الفرنسي

6:03 حسب موندو ديبورتيفو، برشلونة قدم عرضا مقابل 75 مليون يورو للتعاقد مع دانييل أولمو من لايبزيج. النادي اتفق مع اللاعب على الانضمام لخمس سنوات

6:01 لايبزيج يتعاقد رسميا مع أليكس موريبا من برشلونة مقابل 16 مليون يورو

5:50 حسب فابريزيو رومانو من سكاي سبورت، باريس سان جيرمان قريب من التعاقد مع الظهير الأيسر نونو مينديز مقابل 40 مليون يورو

5:34 حسب صحيفة ليكيب الفرلسينة، برشلونة وأتليتكو مدريد يتفاوضات بشأن انتقال أنطوان جريزمان بشكل نهائي او إعارة مع أحقية الشراء

5:12 ليدز يونايتد يتعاقد رسميا مع دانييل جيمس قادما من مانشستر يونايتد

5:10 فيلم "جول" يتحقق بعد 16 عاما.. سانتياجو مونيوز إلى نيوكاسل

4:50 رسميا – البوروندي ساديو براينيو ينضم لصفوف شيفيلد وينزداي من زولته فارجيم البلجيكي.

4:50 تقرير فرنسي: أتليتكو مدريد يتفاوض لضم بابلو سارابيا من باريس سان جيرمان

4:45 رومانو: صراع بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على نونو ميدينز لاعب سبورتينج لشبونة والنادي البرتغالي يريد 40 مليون يورو للتخلي عن لاعبه

4:35 أورنستين: تشيلسي يواصل العمل لضم ساؤول نويجيز من أتليتكو مدريد.

4:15 رسميا – باريس سان جيرمان يُعير مهاجمه الشاب أرنود كاليمويندو إلى لانس الفرنسي.

4:05 ESPN: برشلونة وأتليتكو مدريد يتفاوضان على صفقة تبادلية تجمع جواو فيليكس وأنطوان جريزمان.

4:00 يوروسبورت: جيروم بواتينج في طريقه للانضمام إلى أولمبيك ليون في صفقة انتقال حر.

3:55 رسميا – الزمالك يجدد تعاقد سباعي 2003 لمدة 4 مواسم

3:50 رسميا – يوفنتوس يضم الهولندي صاحب الأصول المغربي محمد أمين إحتارين من أيندهوفن الهولندي حتى صيف 2025.

3:50 مصدر من البنك الأهلي لـ FilGoal.com: نقترب من ضم ثلاثي وادي دجلة

3:40 رسميا - الاتحاد السكندري يستعير عبد السلام من الزمالك

3:32 رومانو: دانييل جيمس يوقع على انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ليدز يونايتد

3:30 رومانو: الفرنسي إدواردو كامافينجا يوقع على عقود انتقاله لصفوف ريال مدريد قادما من رين مقابل 31 مليون يورو

3:18 مصدر من دجلة لـ FilGoal.com: ماجد سامي منح ثنائي الفريق الضوء الأخضر للتفاوض مع الأهلي

3:15 رسميا – النمساوي فلانتينو لازارو ينضم من إنتر إلى بنفيكا على سبيل الإعارة.

3:10 جانليوكا دي مارزيو: الكاميروني أندري فرانك أنجويسيا يقترب من نابولي قادما من فولام مقابل 15 مليون يورو

3:08 فوتبول لندن: الفرنسي ألكسندر لاكازيت لا ينوي تجديد تعاقده مع أرسنال والذي ينتهي بنهاية الموسم.

3:00 أحمد نادر السيد يعلن عبر FilGoal.com انتقاله لصفوف فيزيلا البرتغالي

2:50 رسميا - الرجاء المغربي يعلن ضم حميد أحداد من الزمالك

2:43 مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: مصطفى محمد تواصل مع الإدارة لتسهيل انتقاله لـ بوردو.. ومتمسكون بحقوقنا

2:22 رومانو: روبن أولسن حارس روما ينضم إلى شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم

2:15 رومانو: ميلان أنهى إجراءات ضم ياسين عدلي من بوردو على سبيل الإعارة لمدة موسم وتشاكا ترواري من بارما.

2:10 رسميا - الإسباني لوكاس بيريز ينضم إلى إلتشي بعد فسخ تعاقده مع ديبورتيفو ألافيس

2:05 beIN SPORTS: مصطفى محمد يخضع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى بوردو الفرنسي

1:55 أرسنال توصل لاتفاق لضم تاكيهيرو توميايسو من بولونيا، ينتظر فقط الكشف الطبي والتوقيع الرسمي للإعلان عن الصفقة.

1:50 موقع فوت ميركاتو الفرنسي: ماورو إيكاردي مستمر مع باريس سان جيرمان.

1:40ديفيد أورنيستن: أرسنال يتوصل لاتفاق لإعارة هيكتور بيليرين لصفوف ريال بيتيس الإسباني

1:35 رومانو: يوفنتوس أكمل عملية ضم محمد أحتارين من إيندهوفن وسيعيره إلى سامبدوريا.

1:10 ليون ينافس إشبيلية وهيرتا برليت لضم الألماني جيروم بواتينج في صفقة انتقال حر.

1:00 رومانو: كافاني لن ينضم إلى برشلونة بنسبة 100%

12:55 رسميا – بوروسيا دورتموند يضم مارين بونجراشيتش من فولفسبورج على سبيل الإعارة لمدة موسم.

12:50 روميو أجريستي: يوفنتوس لن يضم ميراليم بيانيتش

12:28 رومانو: الإسباني مارك كوكوريا ينضم إلى برايتون من خيتافي مقابل 18 مليون يورو حتى 2025.

12:20: إيمرسون يجتاز الفحص الطبي لتوتنام ويفصله التوقيع لينتقل من صفوف برشلونة لديوك لندن.

12:10 تقرير فرنسي: مصطفى محمد يقترب من الانتقال لصفوف بوردو الفرنسي واللاعب في طريقه لفرنسا

11:55 رسميا - عمرو وردة ينتقل إلى صفوف أناثوريثيس فاجوميستا القبرصي لمدة موسم واحد

11:40 راديو كتالونيا: برشلونة يفكر في ضم إدينسون كافاني من مانشستر يونايتد

11:30 رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق لإعارة لاعبه راي ماناي لصفوف سبيزيا الإيطالي.

11:15 ذا أثليتك: أرسنال يعمل على ضم الياباني تاكاهيرو تومياسو من صفوف بولونيا الإيطالي

11:00 فابريتسيو رومانو: ليستر سيتي توصل لاتفاق لضم أدميولا لوكمان قادما من ريد بول لايبزج على سبيل الإعارة.

11:00 رسميا - وست هام يضم الكرواتي نيكولا فيلاسيتش من سسكا موسكو الروسي دون الإعلان عن قيمة الصفقة

10:40 ليفربول يعلن تجديد تعاقد قائده جوردان هندرسون

10:40 يوفنتوس يعلن ضم مويس كين على سبيل الإعارة من إيفرتون وتفاصيل الصفقة

10:40 أعلن مانشستر يونايتد انتقال كريستيانو رونالدو بشكل رسمي قادما من يوفنتوس

10:00 يوفنتوس أعلن تفاصيل قيمة انتقال كريستيانو رونالدوإلى مانشستر يونايتد