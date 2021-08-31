مباشر ميركاتو في الجول - صفقة جديدة لريال مدريد.. وتشيلسي في سباق مع الزمن
الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 11:21
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية موسم 2021-2022.
لمتابعة كافة التفاصيل والانتقالات من موقع ميركاتو. (من هنــــــــــــــا)
تابع دقيقة بدقيقة تفاصيل اليوم الأخير.
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6:30 ريال مدريد يعلن تعاقده مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي مقابل 31 مليون يورو مع 9 ملايين إضافات حتى 2027
6:10 حسب ديفيد أورنستن من ذا أثليتك، حسام عوار لن يخرج من ليون، كان هناك اهتمام من ريالل مدريد وأرسنال وتوتنهام ولكنه سيظل مع فريقه الفرنسي
6:03 حسب موندو ديبورتيفو، برشلونة قدم عرضا مقابل 75 مليون يورو للتعاقد مع دانييل أولمو من لايبزيج. النادي اتفق مع اللاعب على الانضمام لخمس سنوات
6:01 لايبزيج يتعاقد رسميا مع أليكس موريبا من برشلونة مقابل 16 مليون يورو
5:50 حسب فابريزيو رومانو من سكاي سبورت، باريس سان جيرمان قريب من التعاقد مع الظهير الأيسر نونو مينديز مقابل 40 مليون يورو
5:34 حسب صحيفة ليكيب الفرلسينة، برشلونة وأتليتكو مدريد يتفاوضات بشأن انتقال أنطوان جريزمان بشكل نهائي او إعارة مع أحقية الشراء
5:12 ليدز يونايتد يتعاقد رسميا مع دانييل جيمس قادما من مانشستر يونايتد
5:10 فيلم "جول" يتحقق بعد 16 عاما.. سانتياجو مونيوز إلى نيوكاسل
4:50 رسميا – البوروندي ساديو براينيو ينضم لصفوف شيفيلد وينزداي من زولته فارجيم البلجيكي.
4:50 تقرير فرنسي: أتليتكو مدريد يتفاوض لضم بابلو سارابيا من باريس سان جيرمان
4:45 رومانو: صراع بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على نونو ميدينز لاعب سبورتينج لشبونة والنادي البرتغالي يريد 40 مليون يورو للتخلي عن لاعبه
4:35 أورنستين: تشيلسي يواصل العمل لضم ساؤول نويجيز من أتليتكو مدريد.
4:15 رسميا – باريس سان جيرمان يُعير مهاجمه الشاب أرنود كاليمويندو إلى لانس الفرنسي.
4:05 ESPN: برشلونة وأتليتكو مدريد يتفاوضان على صفقة تبادلية تجمع جواو فيليكس وأنطوان جريزمان.
4:00 يوروسبورت: جيروم بواتينج في طريقه للانضمام إلى أولمبيك ليون في صفقة انتقال حر.
3:55 رسميا – الزمالك يجدد تعاقد سباعي 2003 لمدة 4 مواسم
3:50 رسميا – يوفنتوس يضم الهولندي صاحب الأصول المغربي محمد أمين إحتارين من أيندهوفن الهولندي حتى صيف 2025.
3:50 مصدر من البنك الأهلي لـ FilGoal.com: نقترب من ضم ثلاثي وادي دجلة
3:40 رسميا - الاتحاد السكندري يستعير عبد السلام من الزمالك
3:32 رومانو: دانييل جيمس يوقع على انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ليدز يونايتد
3:30 رومانو: الفرنسي إدواردو كامافينجا يوقع على عقود انتقاله لصفوف ريال مدريد قادما من رين مقابل 31 مليون يورو
3:18 مصدر من دجلة لـ FilGoal.com: ماجد سامي منح ثنائي الفريق الضوء الأخضر للتفاوض مع الأهلي
3:15 رسميا – النمساوي فلانتينو لازارو ينضم من إنتر إلى بنفيكا على سبيل الإعارة.
3:10 جانليوكا دي مارزيو: الكاميروني أندري فرانك أنجويسيا يقترب من نابولي قادما من فولام مقابل 15 مليون يورو
3:08 فوتبول لندن: الفرنسي ألكسندر لاكازيت لا ينوي تجديد تعاقده مع أرسنال والذي ينتهي بنهاية الموسم.
3:00 أحمد نادر السيد يعلن عبر FilGoal.com انتقاله لصفوف فيزيلا البرتغالي
2:50 رسميا - الرجاء المغربي يعلن ضم حميد أحداد من الزمالك
2:43 مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: مصطفى محمد تواصل مع الإدارة لتسهيل انتقاله لـ بوردو.. ومتمسكون بحقوقنا
2:22 رومانو: روبن أولسن حارس روما ينضم إلى شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم
2:15 رومانو: ميلان أنهى إجراءات ضم ياسين عدلي من بوردو على سبيل الإعارة لمدة موسم وتشاكا ترواري من بارما.
2:10 رسميا - الإسباني لوكاس بيريز ينضم إلى إلتشي بعد فسخ تعاقده مع ديبورتيفو ألافيس
2:05 beIN SPORTS: مصطفى محمد يخضع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى بوردو الفرنسي
1:55 أرسنال توصل لاتفاق لضم تاكيهيرو توميايسو من بولونيا، ينتظر فقط الكشف الطبي والتوقيع الرسمي للإعلان عن الصفقة.
1:50 موقع فوت ميركاتو الفرنسي: ماورو إيكاردي مستمر مع باريس سان جيرمان.
1:40ديفيد أورنيستن: أرسنال يتوصل لاتفاق لإعارة هيكتور بيليرين لصفوف ريال بيتيس الإسباني
1:35 رومانو: يوفنتوس أكمل عملية ضم محمد أحتارين من إيندهوفن وسيعيره إلى سامبدوريا.
1:10 ليون ينافس إشبيلية وهيرتا برليت لضم الألماني جيروم بواتينج في صفقة انتقال حر.
1:00 رومانو: كافاني لن ينضم إلى برشلونة بنسبة 100%
12:55 رسميا – بوروسيا دورتموند يضم مارين بونجراشيتش من فولفسبورج على سبيل الإعارة لمدة موسم.
12:50 روميو أجريستي: يوفنتوس لن يضم ميراليم بيانيتش
12:28 رومانو: الإسباني مارك كوكوريا ينضم إلى برايتون من خيتافي مقابل 18 مليون يورو حتى 2025.
12:20: إيمرسون يجتاز الفحص الطبي لتوتنام ويفصله التوقيع لينتقل من صفوف برشلونة لديوك لندن.
12:10 تقرير فرنسي: مصطفى محمد يقترب من الانتقال لصفوف بوردو الفرنسي واللاعب في طريقه لفرنسا
11:55 رسميا - عمرو وردة ينتقل إلى صفوف أناثوريثيس فاجوميستا القبرصي لمدة موسم واحد
11:40 راديو كتالونيا: برشلونة يفكر في ضم إدينسون كافاني من مانشستر يونايتد
11:30 رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق لإعارة لاعبه راي ماناي لصفوف سبيزيا الإيطالي.
11:15 ذا أثليتك: أرسنال يعمل على ضم الياباني تاكاهيرو تومياسو من صفوف بولونيا الإيطالي
11:00 فابريتسيو رومانو: ليستر سيتي توصل لاتفاق لضم أدميولا لوكمان قادما من ريد بول لايبزج على سبيل الإعارة.
11:00 رسميا - وست هام يضم الكرواتي نيكولا فيلاسيتش من سسكا موسكو الروسي دون الإعلان عن قيمة الصفقة
10:40 ليفربول يعلن تجديد تعاقد قائده جوردان هندرسون
10:40 يوفنتوس يعلن ضم مويس كين على سبيل الإعارة من إيفرتون وتفاصيل الصفقة
10:40 أعلن مانشستر يونايتد انتقال كريستيانو رونالدو بشكل رسمي قادما من يوفنتوس
10:00 يوفنتوس أعلن تفاصيل قيمة انتقال كريستيانو رونالدوإلى مانشستر يونايتد